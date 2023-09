A- A+

MMA Nova chance, Alex Poatan luta por cinturão dos Meio-Pesados do UFC em novembro Diante do Jiri Prochazka, no UFC 295, em 11 de novembro, brasileiro tenta mais um título na organização

Ex-campeão da categoria peso médio do UFC e único duplo-campeão do Glory - maior evento de Kickboxing da atualidade -, Alex "Poatan" Pereira tem mais uma oportunidade de continuar fazendo história nos esportes de combate. Confirmado por Dana White, presidente da organização, o striker disputará o título vago dos meios-pesados, no UFC 295, em 11 de novembro, diante do checho Jiri Prochazka, no Madison Square Garden, em Nova York.

Maõs de pedra

Alex é um dos lutadores mais temidos quando o assunto é trocação. Dos altos dos seus 1,93 de altura, assusta os oponentes com seu grande poder de nocaute e a capacidade que tem de leitura de tempo e distância. Além disso, no ambiente de trabalho sempre traz uma expressão quase sempre séria, é sujeito de poucas palavras, tem um quê de "assassino silencioso".

Pelo grande retrospecto que tem, por ter sido o único homem capaz de sustentar dois cinturões do Glory simultaneamente, Poatan furou a fila no UFC e com somente seis lutas na organização já tem a terceira luta por título anunciada. Depois de ter feito dois duelos com Israel Adesanya - seu grande adversário -, pela categoria dos médios (84kg), o brasileiro decidiu subir de categoria.

Cenário da categoria

No último mês de julho, o kickboxer estreou nos meios-pesados (93kg) diante do Jan Blachowicz, ex-campeão da categoria, vencendo por decisão dividida. Poucos dias antes desse confronto, Jamahal Hill, que era o detentor do cinturão, teve uma lesão séria e deixou o título vago.

Com a coroa sem um rei, Dana White decidiu pela disputa entre o brasileiro e Jiri Prochazka, outro ex-campeão até 93kg. O checo teve um reinado curto, depois de vencer Glover Teixeira - mentor de Poatan no MMA -, o ex-campeão europeu de Muay Thai teve imporante lesão no ombro e também precisou abrir mão do título.

Card

Além do título do dos meios-pesados, na luta principal, o confronto será entre Jon Jones e Stipe Miocic, válido pelos pesos pesados. Essa será a primeira defesa de Jones acima dos 92kg. O duelo promete grandes emoções do início até o fim, podendo ser a última vez que ambos lutadores sobem em um octógono profissionalmente.

