FUTEBOL Nova Copa do Mundo Feminina de Clubes da Fifa pode ser adiada para além de 2026 Torneio tem apoio, mas é necessária mais preparação; competição com quatro equipes pode acontecer em 2026

A nova Copa do Mundo Feminina de Clubes da Fifa, com 16 seleções, pode ser adiada para além do lançamento proposto anteriormente para 2026, segundo publicou o jornal The Guardian.

Segundo a reportagem, o torneio tenha amplo apoio dentro do órgão regulador, bem como entre as confederações, mas há discussões em andamento sobre a possibilidade de a realização inaugural do evento ser adiada por alguns anos para dar mais tempo para que todos os envolvidos se preparem adequadamente, de acordo com fontes.

Nenhuma decisão final sobre as datas foi tomada, mas acredita-se que o assunto será discutido em uma reunião do Conselho da Fifa esta semana, onde, de acordo com fontes, permanece "apoio inabalável" para o lançamento do torneio.





Ainda segundo o The Guardian, é possível que uma ideia seja levantada nesta reunião, a de realizar um mini-torneio com apenas quatro equipes em 2026, criando espaço para as partes interessadas trabalharem para realizar totalmente uma versão de 16 equipes.

A Fifa anunciou os planos para uma Copa do Mundo de Clubes Femininos em maio de 2021 e no ano passado revelou que o torneio aconteceria entre janeiro e fevereiro de 2026 após a aprovação pelo Conselho da Fifa do calendário atualizado do futebol feminino.

À época, Gianni Infantino, o presidente da Fifa, disse: "Até o momento, não temos uma competição global de clubes para mulheres. Precisamos dar às jogadoras uma oportunidade de atuar no cenário global e se desenvolver em todos os continentes do mundo."

Uma Copa do Mundo masculina de clubes foi lançada em 2000, conhecida então como Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, e neste verão, nos Estados Unidos, se tornará uma competição quadrienal de 32 equipes, com Manchester City e Chelsea como dois representantes da Premier League.

As últimas 11 versões do formato masculino anterior foram vencidas por equipes europeias. Há uma crença generalizada de que a versão feminina será muito mais competitiva, dada a força das ligas femininas nos Estados Unidos, México, Japão e Austrália.

