Nova goleada: Náutico bate Jaguar na Arena de Pernambuco
Timbu teve primeiro tempo arrasador, com três gols em 20 minutos e terminou com um 4x0 pelo Campeonato Pernambucano
Em 20 minutos, o Náutico, formado por nove reservas, já estava ganhando por 3x0. No fim, terminou com a goleada por 4x0 diante do Jaguar, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. O resultado manteve o Timbu na liderança, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, os alvirrubros visitam o Santa Cruz, também no estádio de São Lourenço da Mata.
O jogo
Em menos de dez minutos, o Náutico reclamou por duas vezes de penalidades. A primeira, em uma falta em Dodô dentro da área. Na segunda, em uma bola que bateu na mão do defensor do Jaguar. Neste caso, aliás, o profissional do apito chegou a assinalar a infração, mas mudou de ideia após conversa com o quarto árbitro.
Sem perder a imposição, o Náutico seguiu pressionando o Jaguar e foi coroado com um gol. Reginaldo aproveitou rebote do goleiro Igor e bateu de perna esquerda para fazer 1x0.
Com muitos espaços nas laterais, o Náutico rapidamente ampliou o placar. Reginaldo avançou pela direita e cruzou na medida para Dodô, de cabeça, balançar as redes. Foi pelo mesmo setor de campo, aliás, que o Timbu fez o terceiro. Felipe Saraiva recebeu livre e teve tempo de sobra para entrar na área e bater por baixo do goleiro e deixar o dele na partida.
No segundo tempo, o Jaguar voltou melhor. Passou a assustar o Náutico em chegadas principalmente no lado direito. Já o Timbu optou por tirar os únicos titulares que estavam em campo, Igor e Dodô, para colocar Yuri e Felipe Redaelli.
A reta final virou um “lá e cá”, com o Náutico dando espaços ao contra-ataque do Jaguar, mas os mandantes sem qualidade para aproveitar. O Timbu entrava com facilidade na área, mas pecava pelo preciosismo em finalizar.
Ramon Carvalho ainda recebeu o cartão vermelho e, minutos depois, o Jaguar quase fez o de honra com Edson, em cabeçada que carimbou a trave. No fim, foi o Náutico quem ampliou, com Samuel Otusanya, fechando a goleada.
Ficha técnica
Jaguar 0
Igor Leonardo; Gil Mineiro, Paulo Miranda, Jackson (Rafael Cruz) e Guilherme (Gabriel Dinamite); Nilson, Anderson, Jefferson Recife (Medina) e Ruan Pablo (Lelê); Edson Pernambuco e Léo Mago. Técnico: Toninho Pesso
Náutico 4
Guruceaga; Reginaldo (Luiz Felipe), Wanderson, Índio e Igor Fernandes (Yuri); Auremir, Wenderson (Kayon) e Dodô (Felipe Redaelli); Jonas Toró, Felipe Saraiva (Ramon Carvalho) e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos
Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Árbitro: José Woshigton. Assistentes: José Romão e Victor Lavor
Gols: Reginaldo (aos 10 do 1ºT), Dodô (aos 14 do 1ºT), Felipe Saraiva (aos 21 do 1ºT) e Samuel Otusanya (aos 45 do 2ºT)
Cartões amarelos: Jackson, Gabriel Dinamite (J); Ramon, Samuel Otusanya (N)
Cartão vermelho: Ramon (N)
Público: 1.999 torcedores
Renda: R$ 56.130,00