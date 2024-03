Nova Iguaçu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A- A+

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo, dono da melhor campanha do Estadual, e Nova Iguaçu, considerado a sensação do torneio em 2024, será disputado neste sábado, às 17h, no Maracanã.

O Nova Iguaçu, do técnico Carlos Vitor, eliminou o Vasco nas semifinais e teve a segunda melhor campanha do campeonato, à frente dos outros três grandes (Botafogo, Fluminense e Vasco). Já o Flamengo, do técnico Tite, obteve a melhor campanha (27 pontos), melhor defesa (só um gol sofrido) e melhor ataque até as semifinais (25 gols). Tite busca seu primeiro título no clube.

O Flamengo não conquistou títulos em 2023 é o favorito. E o Nova Iguaçu quer quebrar tabu: o último clube de menor expressão a ser campeão do Rio foi o Bangu em 1966.

Transmissão

O jogo passará ao vivo nos canais Band e Bandsports.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fabrício, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert e Yago; Bill, Xandinho e Carlinhos.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, e Arrasceta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stéfano

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira Esposito

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

