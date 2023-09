A- A+

Futebol Nova janela de transferências na Série B abre espaço para atletas do Náutico deixarem o clube Eliminados na primeira fase da Série C com o Timbu, alguns jogadores podem ser utilizados em equipes da Segundona, ajudando os alvirrubros a diminuírem a folha de pagamento

A partir do próximo domingo (3) até o dia 15 de setembro, os clubes da Série B do Campeonato Brasileirão poderão contar com o reforço de jogadores que estavam em algum dos 12 clubes que não avançaram ao quadrangular da Série C. A medida, prevista no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pode ajudar as equipes da segunda divisão a se reforçarem. As peças, porém, só poderão ser inscritas em substituição no máximo a oito nomes já registrados anteriormente. Além disso, a ideia é auxiliar na diminuição da folha de pagamento para os times da Terceirona até o fim do ano. É nesse segundo cenário que o Náutico entra na história.

Eliminado na primeira fase da Série C, o Náutico tem boa parte do elenco com contrato até o fim de novembro. Com isso, o clube tem a chance de entrar em acordo com diversos nomes, liberando os atletas para equipes da Série B.

O lateral-direito Victor Ferraz, por exemplo, tem acerto encaminhado com a Chapecoense. Os meias Eduardo e Gabriel Santiago, além do atacante Alisson Santos, devem retornar ao Vitória, clube que os emprestou ao Náutico, e podem posteriormente serem cedidos a outras equipes da Série B.

O goleiro Vagner, o zagueiro Danilo Cardoso e o meia Souza possuem contrato até o final de 2024. Outros nomes da base, como Júlio e Kauan Maranhão, seguem o mesmo caminho. Já a grande maioria termina o vínculo em 2023. Alguns, inclusive, já se despediram oficialmente, como é o caso do centroavante Jael.

Em recuperação de lesão, o volante Jean Mangabeira terá o contrato renovado automaticamente até ficar apto a voltar aos gramados. O Náutico também tenta a renovação com o lateral-esquerdo Diego Matos.



