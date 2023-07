A- A+

Basquete Nova loja da NBA no RioMar Recife marca o 25º ponto de venda oficial da liga no Brasil A Loja inaugurada no Recife é a segunda da liga no Nordeste

A 25ª loja oficial da NBA no Brasil foi inaugurada na sexta-feira, 7 de julho, no shopping RioMar Recife, no Recife (PE). O local tem 335 metros quadrados e dois andares com produtos oficiais da NBA, incluindo camisas, camisetas, calçados, bonés e uma variedade de coleções exclusivas.

Os fãs também têm a oportunidade de participar de uma experiência imersiva, na qual podem comparar sua altura e o tamanho de suas mãos com os jogadores, assistir a jogos clássicos da NBA e curtir os sons da ação da NBA na quadra.

A NBA Store no Recife é a segunda da liga no Nordeste, juntando-se à loja de Fortaleza (CE). Entre os países fora dos Estados Unidos, o Brasil é o terceiro com mais lojas da NBA. Além de Pernambuco, há lojas da NBA em Minas Gerais, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Informações adicionais:

- 2,5 milhões de fãs visitaram as lojas da NBA no Brasil em 2022.

