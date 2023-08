A- A+

Futebol Nova mesa diretora do TJD-PE toma posse nesta segunda (7) Clécia Rêgo Barros e Ulisses de Brito Cavalcanti Neto assumiram cargos de presidente e vice, respectivamente, do órgão

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (7), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, tomou posse a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE). O mandato 2023/2024 terá Clécia Rêgo Barros como presidente - primeira mulher a assumir o posto - e Ulisses de Brito Cavalcanti Neto na função de vice.

Na posse, estavam presentes também o presidente da FPF, Evandro Carvalho, além dos auditores Fábio Rodrigo de Paiva Henriques, Carlos Gil Rodrigues, Berillo de Souza Albuquerque Junior, Roberto de Acioli Roma, José Henrique Wanderley Filho e Eurico de Barros Correia Filho. Quem representou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi o auditor Felipe Rêgo Barros. Pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a presença foi do presidente, André Oliveira da Silva Guimarães.

"Iniciaremos um período de dificuldade no Brasil em relação às denúncias envolvendo (esquema de) apostas. Teremos um novo julgamento sobre o assunto em breve e o TJD terá um papel preponderante para ajudar o STJD nessa questao", declarou Evandro Carvalho.

O TJD foi presidido, entre 2022 e 2023, por Renato Rissato Veloso. Clécia era justamente a vice e foi indicada pelo agora ex-presidente à função. "Tentamos fazer tudo na base da democracia. Meu pai (Cláudio Peçanha Veloso), durante a trajetória dele no tribunal, insistia para eu substituí-lo. Antes eu resistia, mas agora sentirei falta. Foi prazeroso presidir o TJD. Desejo ao doutor Ulisses e à doutora Clecia muito sucesso", afirmou Renato.

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco é vinculado ao STJD. O órgão tem competência para julgar as matérias referentes às competições desportivas e às infrações disciplinares cometidas no estado.

"Agradeço pela oportunidade. É uma honra assumir a vice-presidência ao lado de Clécia. Destaco a notável trajetória dela no Tribunal, com uma carreira construída com bagagem e conhecimento", destacou Ulisses.

No discurso de posse, Clécia ressaltou a missão inédita no Tribunal. "Eu me sinto honrada de ser a primeira mulher no cargo e espero que mais mulheres assumam o TJD no futuro", apontou.



