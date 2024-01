A- A+

Futebol Nova mudança no Estadual: duelo entre Maguary x Sport será nos Aflitos Duelo, marcado para o dia 25 de janeiro, saiu das 16h30 para as 20h

Mais uma mudança na tabela do Campeonato Pernambucano. O Maguary solicitou uma alteração no local do jogo contra o Sport, no dia 25 de janeiro. Antes agendado para acontecer no Arthur Tavares, em Bonito, o confronto passou para o estádio dos Aflitos. O horário também foi modificado, saindo das 16h para as 20h.

Recentemente, o Sport também teve outra mudança no local da partida. Antes previsto para acontecer no Paulo Coelho, o confronto perante o Petrolina ocorreu na Arena de Pernambuco.

