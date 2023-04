A- A+

Futebol Nova pesquisa mostra Sport com a 14ª maior torcida do Brasil e atrás de Bahia, Flu e Botafogo; veja Levantamento foi feito pela AtlasIntel, que ouviu 1.600 pessoas entre os dias 6 e 20 de abril

Após uma pesquisa produzida pela CNN/Itatiaia/Quaest colocar a torcida do Sport entre as 12 maiores do País há duas semanas, um novo levantamento, este feito pelo instituto AtlasIntel e divulgado nesta terça-feira (25) pelo ge.globo, mostra a torcida rubro-negra duas posições abaixo.

Foram ouvidas 1.600 pessoas pela internet, de 640 municípios, entre os dias 6 e 20 de abril, que deixam o Sport com 1,9% dos torcedores ao redor do Brasil. Rival regional do Leão, por exemplo, o Bahia aparece em 9º lugar na lista, com 3,6%, quase o dobro de torcedores em relação aos pernambucanos.

Flamengo (21,9%), Corinthians (14,2%), São Paulo (9,9%), Palmeiras (7,7%) e Vasco (6,2%) têm as cinco maiores torcidas do País. A margem de erro é de 2%. Especialista em pesquisa política, é a primeira vez que a AtlasIntel faz um levantamento sobre o tamanho das torcidas no futebol nacional.

A pesquisa pediu para os torcedores escolherem os times de coração nas séries A e B do Brasileiro. Até por isso, Náutico e Santa Cruz, nas séries C e D, respectivamente, não aparecem na consulta.

Leão fora do top 5 no Nordeste

Líder de torcida em três das cinco regiões do Brasil, o Flamengo é quem tem mais torcedores entre os nordestinos. O clube carioca tem a preferência de 27,5% dos moradores da região. O time da Gávea é seguido por São Paulo (13,3%), Bahia (12,4%), Corinthians (9,3%) e Vasco (5,9%).

Confira o ranking nacional:

Flamengo 21,9%

Corinthians 14,2%

São Paulo 9,9%

Palmeiras 7,7%

Vasco 6,2%

Cruzeiro 6,1%

Grêmio 4,6%

Atlético-MG 4,3%

Bahia 3,6%

Internacional 3,5%

Fluminense 3,4%

Santos 3,1%

Botafogo 2%

Sport 1,9%

Athletico-PR 1,5%

Fortaleza 1,2%

Vila Nova 0,9%

Botafogo-SP 0,6%

Ceará 0,6%

América-MG 0,5%

CRB 0,5%

Vitória 0,5%

Atlético-GO 0,4%

Goiás 0,2%

ABC 0,1%

Avaí 0,1%

Chapecoense 0,1%

