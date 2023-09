Nova regra avança, e NBA deverá proibir times de pouparem estrelas simultaneamente

A- A+

Polêmica antiga na NBA, o "load management", termo usado para equipes que poupam jogadores ao longo da temporada, virou alvo de uma nova regra da liga, mais rígida, que avançou nesta quarta-feira. Segundo o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, os diretores da NBA aprovaram um pacote de regulamentação que veta que uma equipe poupe mais de uma estrela por jogo. A mudança ainda passará por outras votações, mas o passo desta quarta é o principal deles.

A definição de estrela é simples: jogadores que foram escolhidos para o All-Star Game (o jogo das estrelas) ou eleitos ao All-NBA Team (time ideal da temporada) nas últimas três temporadas.

Atualmente, as equipes não podem poupar jogadores saudáveis em partidas transmitidas nacionalmente ou de grande porte, sob risco de multa de 100 mil dólares (R$ 490 mil).

Sob a nova regra (caso seja de fato implementada) uma equipe que tenha duas estrelas saudáveis disponíveis para uma partida, qualquer que seja, só poderá poupar uma delas. Também está mantida a obrigação de colocar as estrelas em quadra em jogos de cadeia nacional e agora, no recém-criado In-season Tournament, a "Copa da NBA". Por fim, há uma cobrança maior sobre o número de jogos em que um atleta considerado estrela seja poupado numa temporada: a liga quer que a maior parte deles seja em jogos em casa. Outra mudança, segundo a ESPN norte-americana, é um veto a longos hiatos de estrelas no fim da temporada, mesmo que a equipe já não dispute mais pela classificação aos playoffs.

Para todos esse novo regulamento, ainda de acordo com a ESPN, há tolerância e exceções: jogadores que tenham mais de 35 anos no início da temporada ou com pelo menos 34 mil minutos de quadra na carreira terão regras aliviadas em partidas em dias seguidos. As franquias também poderão fazer solicitações especiais e personalizadas nesse tipo de ocasião.

A possibilidade de um novo regulamento nesse sentido já vinha sendo discutida desde o ano passado. Com a longa temporada e a extensa cobertura televisionada, há uma preocupação por parte da liga em manter os principais astros em atividade, valorizando o produto. Hoje, a NBA tem acordos de direitos de transmissão negociados até 2025. Mas já mira novos acordos de longo prazo em valores projetados, somados, entre 50 e 75 bilhões de dólares (de 245 a 345 bilhões de reais), segundo a imprensa americana.

