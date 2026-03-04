Nova regra que pode expulsar jogadores que tapem a boca para insultar rivais deve ser aprovada
Medida surge após episódio entre Prestianni e Vinícius Júnior
O International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, prepara-se para aprovar a chamada “lei Prestianni” antes da Copa do Mundo de 2026.
A medida prevê punição automática — inclusive expulsão — para jogadores que cubram a boca ao dirigir comentários a adversários ou companheiros em campo.
A proposta foi impulsionada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, após o episódio envolvendo Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo playoff das oitavas de final da Liga dos Campeões, em fevereiro.
Na ocasião, Prestianni foi acusado de insultar o brasileiro enquanto cobria a boca — gesto que dificulta a leitura labial e a comprovação de eventuais ofensas, inclusive de cunho racista.
No último domingo, Infantino foi direto ao defender a mudança:
— Um jogador que cubra a boca para proferir um comentário deve ser expulso.
Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o International Football Association Board (IFAB) deve votar a proposta já em abril. Caso aprovada, a regra entrará em vigor antes do Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.
A intenção é eliminar a chamada “zona cinzenta” em casos de insultos não captados por áudio, mas suspeitos pelas imagens.