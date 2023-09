Nova técnica da Espanha faz 1ª convocação e deixa de fora jogadora beijada à força por Rubiales

A- A+

15 das 23 campeãs mundiais com a Espanha foram convocadas pela nova treinadora, Montse Tomé, nesta segunda-feira, para os jogos da Liga das Nações. Uma das ausências mais notadas foi a da atacante Jenni Hermoso, que denunciou o então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por tê-la beijado à força durante a premiação da Copa do Mundo Feminina. O caso gerou polêmica internacional e levou à renúncia do cartola Luis Rubiales.

"As jogadoras são profissionais e confio que farão bem o seu trabalho, já o fazem há muito tempo", disse Tomé, ao publicar a lista, que inclui a vencedora da Bola de Ouro Alexia Putellas.

Com a repercussão do beijo forçado e outras queixas, que levaram inclusive à troca do treinador campeão do mundo Jorge Vilda, parte das atletas afirmou que não voltaria a jogar pela seleção enquanto não houvesse suficientes "mudanças estruturais" no comando do futebol espanhol.

Mais cedo, nesta segunda, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) reiterou a sua intenção de fazer "mudanças estruturais" instando as jogadoras que se recusaram a regressar à seleção nacional a "aderirem a esta mudança".

"É evidente que a federação, a sociedade e as próprias jogadoras estão alinhados no mesmo objetivo: a renovação e o início de uma nova etapa onde o futebol é o grande beneficiário de todo este processo", afirmou a RFEF em comunicado. "Por isso, as jogadoras são instadas a aderir a esta mudança liderada pela federação, entendendo que as transformações que devem continuar devem ser sólidas e justas".

Tomé divulgou a lista de jogadoras para os jogos da Liga das Nações frente à Suécia e à Suíça. Em tese, a treinadora não poderá contar com 39 jogadores, incluindo 21 das 23 campeãs mundiais, que na sexta-feira consideraram em comunicado não estarem reunidas as condições para seguir pela seleção.

Nesse comunicado, as atletas pediram diversas alterações em diferentes departamentos da RFEF.

A RFEF "está consciente da necessidade de proceder a mudanças estruturais, como já anunciou o presidente da Comissão de Gestão, Pedro Rocha, e que recentemente começou a concretizar-se. Esta convicção levou a que nos últimos dias fossem tomadas decisões difíceis que continuarão a ser adotadas dado que existe a convicção de que é necessária uma renovação", acrescenta o comunicado da Federação, que reitera às atletas "o compromisso público adquirido pela nova direção da instituição".

