Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu: Nova União conquista título por equipes adulto da Etapa Mestre Derval Rego, no Recife Evento aconteceu no Geraldão, no Recife

O fim de semana foi histórico para a equipe Nova União. Durante a Etapa Mestre Derval Rego do Campeonato Pernambucano de Jiu-Jitsu, realizada nos dias 17 e 18 de maio, no Geraldão, em Recife, a equipe se consagrou como a grande campeã nas categorias adulto/masculino, confirmando sua força e tradição no cenário estadual.

Um dos nomes centrais dessa conquista coletiva foi Gibson Santos, que conquistou a medalha de ouro após finalizar a luta final com uma chave de braço. Com esse resultado, o atleta reforça sua posição como o segundo colocado no ranking nacional da CBJJ e segue entre os sete melhores do mundo pela IBJJF na categoria pena.

A preparação de Gibson é dividida entre dois polos fundamentais: a sede da Nova União, sob orientação do professor Breno Novaes, e o CT Ipsep Fight, onde o próprio atleta coordena treinos físicos e estratégicos. Essa rotina intensa tem rendido frutos tanto individualmente quanto para sua equipe.

Com mais de 2.100 atletas inscritos, a Etapa Mestre Derval Rego foi uma das maiores já realizadas pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Pernambuco (FJJPE). O evento, gratuito ao público, celebrou o legado do mestre Derval Rego e movimentou o jiu-jitsu pernambucano em dois dias de lutas de alto nível.

"Essa conquista tem um sabor especial. Levar o ouro e ainda ajudar minha equipe a ser campeã no adulto masculino é motivo de muito orgulho. Seguimos trabalhando forte para representar bem o nosso estado e a Nova União em todas as competições", destacou Gibson após a vitória.

Com o ouro conquistado em casa e o título coletivo garantido, a Nova União encerra a etapa como uma das grandes potências do jiu-jitsu no estado, enquanto Gibson Santos mantém o foco nos desafios nacionais e internacionais que estão por vir.

