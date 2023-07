A- A+

COPA DO MUNDO Nova Zelândia surpreende e vence Noruega (1-0) no jogo de abertura da Copa feminina O jogo começou com um minuto de silêncio pelas vítimas de um tiroteio ocorrido na cidade que deixou dois mortos nesta quinta-feira, além do atirador

Jogando em casa, a Nova Zelândia conseguiu nesta quinta-feira (20) sua primeira vitória em uma Copa do Mundo feminina ao derrotar por 1 a 0 a Noruega, considerada uma das favoritas no Grupo A, no jogo de abertura do torneio.

As "Football Ferns" neozelandesas venceram graças ao gol da atacante Hannah Wilkinson no início do segundo tempo (48'), diante de mais de 40 mil espectadores que desafiaram o frio em Auckland para apoiar a seleção no estádio Eden Park.

Com o apoio das arquibancadas, o time da Nova Zelândia dominou as ações, mas teve dificuldades para converter em gol as oportunidades que construía.

No último lance do primeiro tempo (44') Wilkinson invadiu a área norueguesa em velocidade e quase abriu o placar, mas foi travada pela zagueira Maren Mjelde.

Logo depois do intervalo, a própria atacante aproveitou um cruzamento por baixo de Jacqui Hand e fez o gol da vitória neozelandesa.

O time da casa continuou pressionando e quase ampliou, com Indiah-Paige Riley obrigando a goleira Aurora Mikalsen a fazer uma defesa salvadora (60').

A melhor oportunidade da Noruega foi um chute da entrada da área de Tuva Hansen que explodiu no travessão (81').

Nos minutos finais, a Nova Zelândia teve a chance de fazer o segundo em cobrança de pênalti, mas a volante Ria Percival acertou a trave.

Após o jogo, as neozelandesas estavam visivelmente emocionadas ao conquistarem a primeira vitória do país em uma Copa do Mundo.

