Novak Djokovic conquista em Atenas o 101º título de sua carreira
O sérvio venceu de virada com parciais de 4-6, 6-3, 7-5
O astro Novak Djokovic (número 5 do mundo) derrotou o italiano Lorenzo Musetti (número 9) neste sábado (8), na final do ATP 250 de Atenas, conquistando assim seu 101º título da ATP aos 38 anos.
O sérvio venceu de virada com parciais de 4-6, 6-3, 7-5 após uma emocionante batalha que durou quase três horas.
O ex-número 1 do mundo está agora a apenas dois títulos de igualar a marca de 103 de seu antigo rival, o suíço Roger Federer, e a oito títulos do recorde de 109 do americano Jimmy Connors.
Aos 38 anos e cinco meses, o ícone detentor de 24 títulos de Grand Slam é o vencedor mais velho de um torneio desde o australiano Ken Rosewall, que tinha 43 anos quando se sagrou campeão em Hong Kong em 1977.
Djokovic não conquistava um título desde sua vitória em maio no ATP 250 de Genebra (saibro).
Ao derrotar Musetti pela nona vez em dez confrontos, o sérvio impediu o italiano de participar pela primeira vez do ATP Finals de Turim, que a partir de domingo reunirá os oito jogadores com mais pontos no ranking da ATP nesta temporada.
Musetti precisava vencer o torneio de Atenas para tomar do canadense Felix Auger-Aliassime a oitava e última vaga no ATP Finals.
Djokovic já está classificado para a competição em Turim há algum tempo, mas mantém até o último minuto a incerteza sobre sua participação no prestigiado torneio de final de temporada.
Dirigido por Djordje Djokovic, irmão mais novo de Novak, o torneio vencido neste sábado pelo sérvio estava inicialmente previsto para ser realizado em Belgrado, em 2024.
Mas a ATP anunciou em agosto que o torneio acabaria sendo realizado em Atenas, sem especificar os motivos da mudança.
"Apesar dos esforços incansáveis, as condições necessárias para organizar o torneio no formato e nas datas planejadas não puderam ser garantidas", diz o site oficial do Torneio de Belgrado.
Nas redes sociais, fotos de Djokovic na Grécia proliferaram nos últimos meses, inclusive ao lado do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.
Na Sérvia, o tenista de Belgrado sempre evitou fazer comentários políticos, mas nos últimos meses expressou repetidamente seu apoio aos estudantes que protestam contra o governo e o presidente Aleksandar Vucic há um ano.
Essas posições o tornaram impopular entre as autoridades sérvias e o transformaram em alvo de tabloides conhecidos por seus laços estreitos com o poder.