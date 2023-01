Novak Djokovic conquista seu primeiro título do ano em Adelaide

A- A+

O sérvio Novak Djokovic conquistou seu primeiro título do ano, neste domingo, em Adelaide, na Austrália, ao derrotar o americano Sebastian Korda na final, por 6 a 7 (8/10), 7 a 6 (7/3), 6 a 4, em mais de três horas de jogo.

O sérvio teve que salvar um match point no segundo set, antes de conquistar o 92º troféu da carreira e dar seu aviso sobre suas chances de vencer o Aberto da Austrália, que começa em uma semana e onde tentará igualar o recorde de títulos de Rafael Nadal no Grand Slam (22).

Djokovic, aos 35 anos, ampliou sua invencibilidade na Austrália para 34 partidas consecutivas.

O sérvio buscará seu décimo título no Grand Slam australiano, ajudado pela ausência em Melbourne Park do lesionado número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

"Foi uma semana maravilhosa. Estar aqui agora é um presente, com certeza", disse o sérvio, número cinco do mundo, que venceu em Adelaide em 2007 no início da carreira, e ficou de fora do Aberto da Austrália do ano passado, após ser deportado por se recusar a ser vacinado contra a covid.

"Dei tudo hoje e também ao longo da semana para poder colocar as mãos neste troféu", acrescentou.

Apoio do público

'O apoio que recebi nos últimos dez dias foi algo que acho que não experimentei muitas vezes na minha vida", explicou Djokovic, que tem muitos fãs na Austrália, um país que também conta com uma grande comunidade sérvia.

"Eu definitivamente senti como se estivesse jogando em casa", explicou.

Djokovic conseguiu salvar um match point enquanto sacava com uma parcial de 5-6, 30/40 no segundo set para vencer o set no tie break.

Korda, de 22 anos, disputou a quinta final de sua carreira e disse que a experiência da derrota em Adelaide o ajudará pelo resto da temporada.

"Foi um ótimo começo de ano. Gostaria de ter vencido hoje, mas agora começa uma longa temporada e tirei muitas coisas positivas desta semana", disse o jovem tenista.

"Acho que nós (a equipe dele e ele) teremos um ótimo ano juntos", garantiu.

Djokovic, que não mostrou sinais de problemas nas pernas que o incomodaram durante a vitória sobre o russo Daniil Medvedev no sábado, elogiou o adversário americano.

"Grande esforço hoje, Seb. Eu diria que você provavelmente esteve mais perto da vitória do que eu. O jogo foi decidido por um ou dois golpes, um ou dois pontos", explicou o sérvio.

"Você teve azar hoje, mas o futuro parece brilhante para você", concluiu Djokovic.

