Novak Djokovic derrota Jannik Sinner e se torna o maior campeão do ATP Finals

Novak Djokovic escreveu mais um capítulo na história do tênis. Neste domingo, em Turim, na Itália, o sérvio, número 1 do mundo, derrotou o italiano Jannik Sinner (quarto do ranking) por 2 sets a 0 (duplo 6/3) e conquistou pela sétima vez o título do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Ele agora é o maior campeão do torneio.

Aos 36 anos, Djokovic, além de 2023, venceu também as edições de 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2022. Ele estava empatado em conquistas com o suíço Roger Federer, já aposentado, que foi campeão em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011.

O ano para o sérvio, entretanto, ainda não acabou. A partir de quinta-feira ele defenderá o seu país nas quartas de final da Copa Davis, contra a Grã-Bretanha, em Málaga, na Espanha. As semifinais serão no sábado, com a grande final no domingo.

Mesmo com o vice-campeonato, Sinner tem muito o que comemorar. O italiano, que na fase de grupos havia derrotado Djokovic, fez a sua melhor temporada na carreira, tendo conquistado um Masters 1000 (Canadá).

