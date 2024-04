Novak Djokovic iguala recorde e conquista seu 5º Prêmio Laureus

A- A+

Nomes como Novak Djokovic, Aitana Bonmatí, Jude Bellingham e Simone Biles brilharam entre os grandes vencedores do Prêmio Laureus de Esportes, entregues na noite desta segunda-feira (22) em Madri. O tenista sérvio Novak Djokovic foi o grande destaque da noite, recebendo o prêmio de Melhor Atleta Masculino pela quinta vez, se igualando como maior vencedor ao suíço Roger Federer. Em uma cerimônia realizada no histórico Palácio de Cibeles, o tenista foi reconhecido por sua extraordinária temporada, que incluiu três dos quatro principais títulos do tênis masculino.

"Sinto-me incrivelmente honrado por ter ganho o meu quinto Laureus. Lembro de 2012, quando ganhei pela primeira vez, com 24 anos. Estou muito orgulhoso por estar aqui 12 anos depois, refletindo sobre um ano que me trouxe a mim e aos meus fãs muita emoção e sucesso", disse o sérvio.

A seleção feminina de futebol da Espanha fez história ao levar para casa o Prêmio Laureus de Equipe do Ano, após conquistar o título da Copa do Mundo de 2023. Aitana Bonmatí, jogadora de futebol do Barcelona e da seleção, foi duplamente premiada. Ela se tornou a primeira jogadora de futebol a ganhar o prêmio de Melhor Atleta Feminina do Ano, além de representar a equipe campeã do mundo.

"Fico lisonjeada de ver a lista de anteriores vencedores deste prêmio. Desde Serena Williams a Simone Biles, passando por Lindsey Vonn, Naomi Osaka e a vencedora do ano passado, Shelly-Ann Fraser-Pryce, todas elas são atletas incríveis que não só se destacaram nos seus esportes, como também foram modelos incríveis para as gerações de mulheres jovens e mais velhas. Ser a primeira jogadora de futebol a ganhar torna-o ainda mais especial e espero representar o meu esporte da mesma forma que essas grandes campeãs representaram".

O surfista Filipe Toledo e a skatista Rayssa Leal, os dois brasileiros indicados este ano, ambos na categoria Melhor Atleta em Esportes de Ação, não saíram vencedores. Arisa Trew, companheira de Rayssa no skate, ficou com o troféu graças à manobra de 720º realizada em 2023 - ela foi a primeira a conseguir o feito. A australiana fez história ao se tornar a primeira mulher skatista a ganhar.

"Em casa", o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid foi homenageado com o Prêmio de Revelação do Ano, tornando-se o primeiro jogador de futebol a receber esse reconhecimento, um dia após decidir o clássico espanhol contra o Barcelona. Sua ascensão no clube tem sido marcante desde sua transferência do Borussia Dortmund.

Simone Biles, após um retorno triunfante à ginástica, recebeu o Prêmio de Retorno do Ano, dado a quem mais conseguiu se superar. Sua jornada inspiradora, que ressaltou a importância da saúde mental no esporte de elite, foi reconhecida pela comunidade esportiva

Além dos prêmios individuais, a Fundación Rafa Nadal foi homenageada com o Prêmio Laureus Esporte para o Bem, reconhecendo seus esforços em utilizar o esporte para impactar positivamente a vida de jovens em comunidades carentes.

A cerimônia, apresentada por Andy Garcia, contou com a presença de grandes nomes do esporte, como Tom Brady, Usain Bolt e Carlos Alcaraz. Djokovic, em seu discurso de agradecimento, destacou a importância do Laureus como um prêmio votado pelos próprios atletas, além de ressaltar o impacto do esporte na sociedade.

"Representa mais do que uma conquista esportiva", disse o maior vencedor da história do prêmio.

