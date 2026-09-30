Novak Djokovic se torna o jogador invicto com mais vitórias em um único torneio da ATP
Sérvio alcança a impressionante marca de 30 partidas consecutivas sem perder em Pequim, na China
Novak Djokovic não cansa de empilhar recordes na carreira. Desta vez, o sérvio se tornou o jogador invicto com mais vitórias em um único torneio. Ele alcançou a 30ª ao derrotar nesta quarta-feira o português Nuno Borges por 2 sets a 0 (6-3 e 7-6), na estreia do ATP 500 de Pequim, na China.
Após a eliminação na primeira rodada do US Open, Djokovic iniciou a gira asiática com o pé direito, mas precisou superar adversidades na partida. No segundo set, o ex-número 1 pediu atendimento médico após sentir desconforto na região abdominal e demonstrar dificuldade para respirar.
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Em busca do seu sétimo título na capital chinesa, o sérvio terá pela frente o tenista da casa Yunchaokete Bu, que ganhou do argentino Juan Manuel Cerúndulo. Eles se enfrentarão pela primeira vez no circuito.