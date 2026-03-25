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Futebol Feminino Novamente sem Marta, Arthur Elias anuncia convocação da seleção feminina para a Fifa Series Brasil enfrentará as seleções da Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá em competição promovida pela própria Fifa

A quase 450 dias da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, Arthur Elias convocou, em evento realizado nesta manhã de quarta-feira (25), 26 jogadoras para a disputa da Fifa Series.

A competição é promovida pela própria Fifa, que apoia as suas seleções na realização de amistosos entre quatro equipes de diferentes confederações que serão reunidas em um único país sede.

No caso do Brasil, as partidas serão disputadas na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, e terá como adversárias as seleções da Coreia do Sul, já classificada para a Copa do Mundo do próximo ano, Zâmbia e Canadá.

Novamente sem a craque Marta, a convocação reuniu nomes jovens e consolidados na seleção. O técnico vem usando os amistosos para realizar testes com diversas jogadoras, variando bastante entre suas últimas listas.

Entre as goleiras, os nomes variam entre Lorena, Lelê e Thaís Lima, com as duas últimas presentes nesta e nas duas listas anteriores. Claúdia também foi um dos nomes testados pelo treinador em listas anteriores.

Entre as defensoras os nomes também variaram, mas jogadoras como Thais Ferreira, Mariza e Yasmin estiveram presentes nas três últimas convocações feitas pelo Arthur Elias.

Pela lado das meio-campistas, Duda Sampaio, Angelina, Ary Borges e Ana Vitória são nomes de peso e frequentes nas listas do técnico, sendo somente a primeira, jogadora do Corinthians, presença nas últimas três convocações.

No ataque, a rotação entre as jogadoras é ainda maior, consolidando esta a posição com maior número de testes pelo lado da comissão. Apenas a atacante do Palmeiras, Taína Maranhão, esteve nas últimas três listas.

Nomes como Kerolin, Dudinha, Bia Zaneratto, Ludmila e Gabi Portilho figuraram em duas das últimas três. Marta não esteve presente em nenhuma dessas convocações anteriores, realizadas em novembro, fevereiro e, agora, em março

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA:

GOLEIRAS : Lorena (Kansas City), Lelê (Corinthians) e Thaís Lima (Benfica)

DEFENSORAS: Isa Haas (América do México), Mariza (Tigres), Thais Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid), Paloma Maciel (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro), Gi Fernandes (Corinthians), Raissa Bahia (Palmeiras) e Yasmin (Real Madrid)

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ana Vitória (Corinthians), Mayara (Angel City) e Ary Borges (Angel City)

ATACANTES: Ludmila (San Diego), Kerolin (Manchester City), Tainá Maranhão (Palmeiras), Dudinha (San Diego), Jheniffer (Tigres), Gabi Portilho (San Diego), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Aline Gomes (Pachuca) e Marília (Cruzeiro)



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