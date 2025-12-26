A- A+

futebol Novas prisões no futebol turco por escândalo de apostas Foram emitidos 29 mandados de prisão, entre eles contra 14 jogadores

Quase 30 pessoas ligadas ao futebol turco, entre elas 14 jogadores e um ex-dirigente do Galatasaray, foram detidas após serem acusadas de apostar em partidas, anunciou nesta sexta-feira o Ministério Público de Istambul.

A investigação do MP sacudiu o futebol turco nos últimos meses e já levou à prisão seis árbitros e o presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão.

Segundo um comunicado do gabinete do promotor divulgado nesta sexta-feira, "foram emitidos 29 mandados de prisão, entre eles contra 14 jogadores, e 24 pessoas já foram colocadas sob custódia policial".

O ex-presidente do Galatasaray, Erden Timur, o vice-presidente do Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, e um dirigente da Federação Turca de Futebol (TFF) também foram detidos.

Seis suspeitos são acusados de ter "influenciado o resultado do jogo Kasimpasa-Samsunspor" em 26 de outubro de 2024, e os 14 jogadores de terem "feito apostas para afetar o resultado da partida", apostando na vitória da equipe adversária durante um jogo de seu próprio time.

