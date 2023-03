A- A+

Sport Novela Juba: Sport estuda entrar no STJD contra a CBF se posição da confederação não mudar no caso Clube pernambucano alega e tenta impedir que o jogador atue por outro time brasileiro na atual temporada

A direção do Sport está estudando a possibilidade de entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em caso da instiuição continuar a entender que Luciano Juba possa atuar por outro clube no Brasil, mesmo o contrato do atleta acabando depois do último dia de inscrição de jogadores na temporada de 2023. A informação foi repassada pelo presidente rubro-negro, Yuri Romão, à reportagem.

A CBF estabeleceu neste ano que a data limite para inscrever atletas em competições nacionais é até o dia 03 de agosto. Já o contrato de Juba com o Sport se encerra no dia 31 do mesmo mês. Ainda assim, a confederação vem alegando que o acordo entre o atleta e o clube foi feito antes do anúncio do período de transferências, portanto, estaria livre para atuar por outra equipe.

De acordo com reportagem do ge.globo, Juba assinou um pré-contrato com o Bahia. Contudo, para qualquer negociação com assinatura de pré-contrato com outra agremiação, o clube contratante precisaria comunicar ao Sport. O Leão diz não ter sido informado. Com isso, caso haja um acordo firmado, o time baiano estaria passível de punição.



Veja também

Futebol Internacional Em um verdadeiro passeio, França goleia a Holanda na estreia das Eliminatórias da Eurocopa