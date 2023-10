A- A+

Campeonato Pernambucano Novidade da temporada, Série A3 do Pernambucano começou neste sábado (14); confira os resultados Todas as partidas começaram a partir das 15h

Finalmente saindo do papel, a Série A3 do Campeonato Pernambucano teve início neste sábado (14), com três partidas sendo realizadas. O sistema de disputa é de turno único e ao final da última rodada, no dia 25 de novembro, os dois primeiros colocados garantem acesso à Série A2.

Em Igarassu, no Campo Murado, o Santa Fé, um dos caçulas do futebol local, recebeu o Serrano. Os donos da casa levaram a melhor pelo placar de 1x0, gol anotado por Bicudo.

Estreando em competições profissionais, o Águia, da cidade de Cumaru, recebeu a Cabense, no Estádio José Vareda, em Limoeiro. Os visitantes levaram a melhor, 1x0 com gol marcado por Mayron Barbosa.

Já no Estádio Luiz de Brito, em Barreiros, o time que carrega o nome da cidade foi goleado na estreia por 4x0 para o Ypiranga. Com gols de Grafite, Thiago Índio, Édson e Cleiton, a Máquina de Costura de Santa Cruz do Capibaribe já assume a liderança da competição.

Resultados - 1ª Rodada:

Santa Fé 1 x 0 Serrano

Águia 0 x 1 Cabense

Barreiros 0 x 4 Ypiranga

Próxima rodada:

20/10 - Cabense x Santa Fé - 15h - Gileno de Carli

22/10 - Serrano x Barreiros - 15h - Gaudenção

22/10 - Ypiranga x Ipojuca - 15h - Limeirão

