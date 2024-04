Novidade no Brasileirão 2024: árbitros irão explicar decisões revisadas pelo VAR por microfone

A- A+

O Brasileirão de 2024, que se inicia nesta sábado (13), contará com uma novidade na arbitragem. A partir da primeira rodada, os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público. Os anúncios pelo sistema de som dos estádios serão feitos pelos microfones já utilizados pelos árbitros. A decisão foi divulgada pela CBF na tarde desta terça-feira (9).

O novo método vai começar com dois jogos no domingo (14), com transmissão da TV aberta. Os duelos entre Corinthians e Atlético-MG, na Neo Química Arena, e Vasco e Grêmio, em São Januário, que acontecem simultaneamente às 16h, serão os primeiros a contar com a nova tecnologia.

A medida segue a orientação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que visa dar mais transparência para as decisões da arbitragem. O recurso recebeu aprovação da FIFA para ser implementado.

Testes realizados

A novidade já foi testada recentemente, na final da Supercopa Feminina 2024, em fevereiro, no confronto entre Corinthians e Cruzeiro. No jogo, a árbitra Deborah Cecília anunciou para os torcedores que anularia o gol do Cruzeiro, marcado irregularmente por Byanca Brasil.

O VAR sinalizou que a jogada fosse revisada. Pelo replay, Deborah entendeu que o toque no braço da jogadora cruzeirense invalidou o gol e fez o anúncio para o público.

Atualmente, a CBF já trabalha com o telão ao vivo das revisões, mostrando os lances e as linhas virtuais para quem está no estádio e na televisão.

"Entendemos que é um avanço muito grande essa ferramenta de transparência. A CBF já trabalha com o telão ao vivo das revisões, com as linhas virtuais no telão e na televisão. Essa novidade é um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. Além da transparência, revelar as decisões, humaniza a figura do árbitro e dá a ele o poder de explicação para que as pessoas entendam desde quando ele toma a decisão final", disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

