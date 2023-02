Maranhão admite que nunca foi de fazer "muitos gols", mas ressalta lado garçom

A- A+

Depois das saídas de Dagson e Hugo Cabral, o ataque do Santa Cruz se viu em um número reduzido e com poucas peças conseguindo render em 2023. Com doze gols em dez partidas, o setor ofensivo vem sendo alvo de críticas e por mais que não tenha perdido ainda na temporda, a Cobra Coral buscou trazer reforços.

Para ajudar lá na frente, o Santa Cz apresentou o atacante Maranhão, de 32 anos. O ponta, contudo, se apresentou destacando seu lado garçom, ressaltando que não é de marcar muitos gols.

"Eu sempre fui um cara de dar muitas assistências. Sou um cara de lado de campo. Quero ajudar ao nosso camisa nove a fazer gols e eajudar o clube a voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Sempre fui um cara de velocidade no um contra um, gosto de dar assistências, nunca fui de fazer muitos gols, mas sempre fui muito participativo na parte ofensiva e sempre ajudei aos meus companheiros a marcar gols".

O atleta foi questionado se a preferência pelas assistências seria por uma possível deficiência nas finalizações ou por pura característica.

"Se eu tiver a opção de chutar ou de dar o passe para o meu companheiro fazer o gol, eu vou preferir servir meu colega na cara do gol. Era para eu ter muitos gols. Crio muitas jogadas para finalizar no gol, mas eu sempre dei uma olhada para ver se tinha um companheiro livre para marcar. E isso até me prejudicou, porque muitas vezes as pessoas veêm os números e não percebem a participação durante a partida, não enxergam como o jogador ajuda a melhorar o time taticamente e eu sempre fui um jogador que pensa no time, nunca fui individualista e muitas vezes isso me prejudicou, Ás vezes a gente precisa pensar em si para conseguir ser bem visto".

Apesar de não entrar campo desde 10 de junho de 2022, Maranhão se diz pronto para jogar e pode ser acionado no decorrer da partida contra o Fluminense, nesta quarta (8), no Arruda, pela Copa do Nordeste.

"A parte fisica vai sempre pesar um pouco, mas jogador não tem escolha: quando veste uma camisa como a do Santa Cruz, você chega para ajudar. O futebol não dá tempo, então eu estou pronto. Se eu falar que estou 100% fisicamente estarei mentindo, mas estou à disposição do treinador".

A última vez que Maranhão concedeu uma assistência foi no Campeonato Catarinense de 2022 e o último gol marcado em uma partida oficial pelo atleta acabou de completar três anos. No dia sete de fevereiro de 2020, quando ainda atuava no Mirassol, no Campeonato Paulista daquele ano, o atacante marcou diante do Red Bull Bragantino.

