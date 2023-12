Novo atacante na Ilha do Retiro: Sport acerta contratação de Arthur Caíke, ex-Santa Cruz

A- A+

Na busca por novas referências no setor de ataque para 2024, o Sport anunciou nesta terça-feira (19), a contratação de Arthur Caíke, jogador com passagens pelos rivais Bahia e Santa Cruz, inclusive sendo o autor do gol do título do Tricolor Pernambucano na Copa do Nordeste de 2016. O atacante de 31 anos estava defendendo o Kashima Antlers do Japão em 2023.

Arthur vem de três temporadas seguidas no futebol japonês, todas no Kashima Antlers. Ao todo, somou 78 partidas, com 22 gols e sete assistências. Porém, em 2023 foi a temporada que menos atuou. Das 34 partidas do clube na última J-League, o atacante atuou em apenas 13 jogos, marcando apenas um gol. A última atuação do atleta aconteceu em 24 de setembro.

Trajetória

Revelado no Londrina, Arthur tem passagens por grandes clubes do país. Depois de passar por Coritiba e Flamengo, o atacante teve um bom ano de 2015 no Atlético-GO, que lhe trouxe ao Santa Cruz para disputar a Série A em 2016. No Arruda, Arthur Caíke teve um das temporadas mais ativas, atuando em 54 partidas e marcando oito gols, entre eles, o que deu o título para a Cobra-coral da Copa do Nordeste daquele ano.

No ano seguinte defendeu a Chapecoense, atuando em 63 jogos, entre Libertadores, Série A, Recopa Sul-Americana e Campeonato Catarinense. No oeste catarinense permeneceu até 2018, até que partiu para a primeira experiência internacional, no Al Shabab, da Arábia Saudita.

A passagem na Arábia não durou muito e logo voltou ao Brasil, passando por Bahia e Cruzeiro. No Tricolor Baiano, foi um peça muito utilizada em 2019, participando de 29 jogos da campanha da Série A daquele ano. E em 2020, fez 32 jogos na Série B pelo clube mineiro.

Montagem do elenco

Arthur Caíke é quarto reforço confirmado pelo Sport para 2024. Também para o setor de ataque, o Leão já havia acertado com Zé Roberto. Na defesa, o Rubro-negro também anunciou o zagueiro Luciano Castán e o lateral-direito Lucas Ramón.

