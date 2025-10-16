Novo Cais Estelita recebe corrida do Santander Track&Field; Run Series neste domingo

A- A+

A TFSports, plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field, realizará mais uma etapa no Recife da Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas. A etapa Novo Cais Estelita vai ocorrer neste domingo (19), com percursos de 5km, 10km e 15km. A primeira largada está prevista para às 5h, na Avenida Engenheiro José Estelita, 862, no bairro de São José.





As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha. A retirada dos kits pode ser feita na Loja Track&Field do RioMar, na Av. República do Líbano, de quinta-feira a sábado, das 9h às 22h.

“Comemoramos 20 anos de Run Series em 2024 com público recorde. Foram mais de 200 mil atletas em nossas etapas por todo o país e acreditamos que em 2025 podemos atrair ainda mais pessoas. Fomos eleitos a melhor produtora de corridas do estado de São Paulo, não só pela nossa preocupação em entregar um circuito seguro, mas também em promover experiências que vão além das pistas como estações de recovery, shows e muitas outras ativações de bem-estar”, conta Fred Wagner, CEO da TFSports.



"Este novo ano de Santander Track&Field Run Series reforça nosso compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida em todo o Brasil. Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo país, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica. Entre os momentos mais aguardados está a etapa vertical no icônico Farol Santander, que traz uma experiência única. Com a comunidade #SRUN, o Santander é hoje o maior patrocinador de corridas de rua do país. Por isso, temos grande orgulho em apoiar essa jornada esportiva ano após ano", afirmou Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.

Serviço

Etapa Santander Track&Field Run Series Novo Cais Estelita

Data: 19 de outubro

Horário da largada e percurso:

5h - prova dos 15km

5h30 - 10km

6h20 - 5km

Entrega de kits: Loja Track&Field do RioMar, na Av. República do Líbano, Pina, de quinta-feira a sábado, das 9h às 22h.

Inscrições: https://www.tfsports.com.br/



*Com informações da assessoria

