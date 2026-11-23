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FUTEBOL INTERNACIONAL Novo episódio neurológico envolvendo Musiala chama atenção no Bayern após retorno aos gramados Na sexta-feira (20), o alemão voltou a jogar pelo Bayern no empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga

O retorno de Jamal Musiala aos gramados ganhou um novo ponto de atenção. O meia do Bayern de Munique sofreu um novo episódio de ausência na última segunda-feira (16), segundo informações divulgadas pela imprensa alemã neste domingo (22). O jogador, de 23 anos, enfrenta um problema neurológico que vem exigindo acompanhamento médico e ajustes na medicação.





De acordo com informações do jornal Bild, posteriormente repercutidas pelo Sport-Informations-Dienst (SID) e pela Sky Sports Alemanha, o episódio ocorreu poucos dias antes de Musiala voltar a atuar pelo Bayern. A ocorrência teria relação com uma alteração recente no tratamento medicamentoso. Após um novo ajuste, o quadro estaria novamente controlado, e o atleta conseguiu retomar as atividades sem restrições aparentes.



O problema neurológico veio a público depois de dois episódios de colapso sofridos pelo jogador em agosto, durante o período de preparação para a temporada. Desde então, Musiala passou a receber acompanhamento específico. A situação é diferente da lesão muscular na coxa direita que o afastou dos gramados por aproximadamente dois meses e atrasou sua volta ao time.

Musiala atuando pela Alemanha. Foto: Alexander Hassenstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





Na sexta-feira (20), o alemão voltou a jogar pelo Bayern no empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga. Ele entrou no segundo tempo e participou dos minutos finais da partida. A expectativa do clube é contar novamente com o meia na sequência da temporada, embora sua condição médica continue sendo monitorada.



O novo episódio surge em meio a uma discussão pública sobre o futuro do jogador no clube. Nos últimos dias, dirigentes importantes do Bayern, como Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, fizeram declarações sobre as incertezas envolvendo a recuperação do atleta e sua capacidade de voltar ao nível de desempenho anterior. Rummenigge também levantou questionamentos sobre os valores do contrato de Musiala, que tem vínculo com o clube até 2030.

Musiala atuando pelo Bayern. Foto: Ronny Hartmann/AFP





As manifestações provocaram reação da FIFPRO, sindicato mundial dos jogadores, que demonstrou preocupação com a exposição pública do caso e defendeu que questões médicas e contratuais sejam tratadas com maior cuidado. Enquanto isso, a comissão técnica e a direção do Bayern adotam um discurso de apoio ao meia. O clube afirma que pretende respeitar o tempo necessário para sua recuperação e trabalha para que ele consiga retomar gradualmente o protagonismo na equipe.

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