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Futebol Pernambucano Novo executivo do Santa Cruz confirma saídas de Eurico e Ronald; Raniel é descartado Por outro lado, o atacante Everaldo teve renovação confirmada por CEO

O Santa Cruz apresentou, nesta segunda-feira (16), o novo executivo de futebol do clube, Eduardo Freeland. Entre vários assuntos tratados, o profissional deu detalhes sobre o processo de reformulação do elenco, como saídas, permanências e contratações.

Antes de qualquer decisão, o executivo tratou de apresentar as métricas que o clube utilizará ao longo da temporada, com bases em dados, principalmente, dos aspectos físicos e técnicos.

Entre os nomes discutidos ao longo da apresentação o clube permanecerá com o atacante Everaldo, já que o jogador possui contrato, ainda que o atleta tenha um salário acima do teto definido.

“O contrato do Everaldo tinha renovação automática em caso de acesso. Os valores do contrato do jogador é muito acima do que nós temos como base, mas o contrato tem que ser cumprido”, disse Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz.

O investidor também revelou que teve conversas com o representante do atleta para alinhar expectativas e afirmou que o fato do alto salário não garante que o atacante atue. “Não é o fato de ter o maior salário, que ele tem que impor alguma condição, a decisão será do treinador”, disse.

Thairo Arruda, investidor e CEO da SAF do Santa Cruz, esteve presente na apresentação de Eduardo Freeland - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Saídas

Uma das informações mais importantes do dia foi a confirmação da não renovação do zagueiro Eurico, jogador que foi um dos destaques do clube nas duas últimas temporadas.

Segundo Freeland, o clube não vai ultrapassar a meta estipulada e a negociação foi encerrada. Ainda segundo o dirigente, a gratidão ao jogador não deve ficar acima do planejamento do clube, que gostaria da permanência, mas a situação não foi possível.

“A gente tentou uma renovação porque entendemos que o Eurico era um jogador importante de permanecer. Mas a gente tem as nossas limitações. Então, a gente não poderia simplesmente renovar por uma afetividade, isso tem que ser feito com responsabilidade”, começou.

Eurico foi nome importante nos últimos acessos do Santa Cruz em 2025 e 2026 - Foto: Sávyo Miguel/FPF

Por meio das redes sociais, o atleta divulgou o não acordo e externou descontentamento com a não renovação. Do outro lado, o executivo afirma reconhecer os serviços prestados, mas que o momento é de buscar equilíbrio na montagem do time.

“Entendo a manifestação, é legítima, fizemos uma proposta, a gente até colocava bônus para que ele pudesse alcançar e melhorar a remuneração dele, mas o ponto central é que a gente se aprofunda em dados e na percepção sobre o jogador. É natural que você queira uma valorização, mas agora o degrau é mais alto, vamos ter que usar o recurso que a gente tem para fazer um elenco equilibrado”



Em uma situação muito parecida, Freeland confirmou a saída do atacante de Ronald, um dos jogadores mais regulares do Santa na última Série C.

Ronald foi um dos destaques do Santa Cruz na Série C de 2026, mas pedida de renovação deixou o caso como inviável, segundo diretoria tricolor - Foto: Rafael Vieira/FPF

"O caso é quase idêntico ao do Eurico, tivemos algumas conversas, em teoria, elas se encerraram dois dias atrás, acredito pouco que a gente poderá manter o Ronald. O atleta entende a valorização de uma forma, nós entendemos de outra, respeitamos muito, mas o clube traçou uma meta, mas o cenário é muito difícil para uma permanência", revelou.

Raniel

Ainda ponderando a questão econômica, essa não será a vez que o atacante Raniel voltará ao Arruda. Conforme afirmou o executivo, o prata da casa recebe valores muito acima no futebol da Tailândia, fora da realidade atual do clube, não chegando em um acordo.

“Raniel se mostrou interessado em voltar, mas ele está em outras cifras, parece estar em processo de renovação por mais dois anos, então é uma contratação que não é possível no momento”, lamentou.

Raniel fez toda sua base no Santa Cruz, até subir para o profissional em 2015 - Foto: Divulgação/Santa Cruz

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