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futebol 'Novo fôlego à sua carreira' e 'passou despercebida': jornais repercutem contratação de Seedorf A estreia do holandês está prevista para o dia 19, diante do Vitória, na Neo Química Arena

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O Corinthians surpreendeu neste domingo, 11, e anunciou a contratação de Clarence Seedorf como seu novo treinador. O holandês, mundialmente conhecido por sua carreira como jogador, chega ao clube paulista com a missão de livrar a equipe da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A contratação repercutiu nos principais jornais do mundo e, segundo o Marca, foi uma contratação "que passou despercebida". Além disso, a publicação destacou que o comandante terá a dura missão de "revitalizar" uma equipe com "orgulho ferido".

"Uma contratação que passou despercebida. É assim que se pode descrever a chegada de Seedorf ao São Paulo. Seu nome não estava entre os favoritos. Seedorf agora enfrenta a difícil tarefa de revitalizar uma equipe com o orgulho ferido e em meio a uma luta contra o rebaixamento."

O também jornal espanhol AS publicou que o treinador, que conta com passagem pelo futebol espanhol, quando treinou o Deportivo La Coruña, retorna à beira do campo após não atuar desde 2019, quando comandou a seleção camaronesa.

"Clarence Seedorf está de volta. O técnico retorna aos gramados após seis anos sem clube, desde que deixou Camarões em julho de 2019."

Já o jornal holandês De Telegraaf destacou que o treinador procurou um novo rumo na carreira e recorre ao futebol brasileiro pela segunda vez. A primeira foi pelo Botafogo, quando ainda atuava como jogador.

"Clarence Seedorf está dando um novo fôlego à sua carreira de treinador. O ex-jogador da seleção holandesa, de 50 anos, assumirá o comando do Corinthians, clube de Memphis Depay."

"Esta é a segunda vez que Seedorf embarca em uma aventura no Brasil. O ex-jogador de Ajax, Real Madrid, Milan e Internazionale, entre outros, encerrou sua carreira no Botafogo em 2014", completou a publicação.

Seedorf assume o comando em um momento delicado do Campeonato Brasileiro, com a missão de afastar o Corinthians da zona de rebaixamento. O treinador deve chegar ao Brasil nos próximos dias para iniciar os trabalhos com o elenco.

A estreia do holandês está prevista para o dia 19, diante do Vitória, na Neo Química Arena

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