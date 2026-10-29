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Fórmula 1 Novo mural de Senna e arquibancadas ampliadas marcam novidades do GP de SP de F1 Autódromo recebe a Fórmula 1 no fim de semana dos dias 6, 7 e 8 de novembro

No fim de semana dos dias 6, 7 e 8 de novembro, o Autódromo de Interlagos recebe mais uma edição do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O equipamento passou por reformas nos últimos meses para ampliação da capacidade de público e conta com um novo mural assinado pelo artista plástico Eduardo Kobra.

Nesta quinta-feira, 29, foi inaugurado o mural que tem aproximadamente 2 mil metros quadrados e fica na Curva do Laranjinha. A obra homenageia Ayrton Senna e também outros rostos que simbolizam a cidade de São Paulo.

Foram colocados lado a lado o tricampeão mundial, a enfermeira Viviane, o guarda civil Josenildo, a gari Daniele, o aposentado Adolfo e a estudante Ana Clara, intercalados por pontos turísticos da capital paulista, como o Masp, a Catedral da Sé e o Estádio do Pacaembu. A intenção do prefeito Ricardo Nunes é que o local se torne mais um ponto de visitação turística na cidade.

No evento de lançamento, o prefeito Ricardo Nunes foi acompanhado do irmão de Ayrton Senna, Leonardo Senna. O chefe do Executivo municipal contou em sua comitiva com secretários e uma série de vereadores da base aliada.

Está marcado para 16h30 desta quinta a primeira reunião de uma comissão formada por vereadores que vai analisar um pedido de impeachment contra Nunes por interferência indevida no segundo turno das eleições diante das denúncias de indisponibilidade de ônibus em regiões da cidade no último domingo.

Novidades no autódromo de Interlagos para o GP de São Paulo

Além do mural, o Autódromo de Interlagos conta com novas arquibancadas nos setores A, D e OTC. As obras custaram R$ 83 milhões aos cofres da Prefeitura. De acordo com o Poder municipal, as novas estruturas terão capacidade total de 21.577 lugares, 9.305 a mais que na configuração anterior.

Em 2025, a Fórmula 1 reuniu, em seus três dias de Grande Prêmio, 303.627 espectadores. Os setores A, D e OTC, que passam por obras, correspondem, respectivamente, às áreas da subida da reta dos boxes, ao S do Senna e à curva do Laranjinha (Orange Tree Club, por isso OTC).

Em entrevista coletiva, Nunes exaltou a parceria com o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para viabilizar a realização do GP nos aspectos de segurança e mobilidade. O prefeito também exaltou obras feitas nas proximidades do autódromo, como o enterramento de fios de eletricidade.

"Interlagos está se transformando, sem perder sua identidade. É um circuito sagrado para o automobilismo. Estamos muito orgulhosos do que construímos ao longo desses cinco anos de parceria", afirmou Alan Adler, CEO do GP de São Paulo desde 2021.

O contrato da capital paulista com a Fórmula 1 se encerra em 2030, mas há empenho da gestão municipal para ampliação do vínculo.

"É interesse da cidade a renovação até 2035. Vamos mostrar o quanto estamos investindo no autódromo. É importante para a cidade ter um horizonte mais amplo. É um pleito que não temos resposta ainda. Tenho impressão de que será da vontade da F1 fazer essa ampliação do contrato também", comentou Nunes.

"Aqui não é só promessa, há execução. Há muitas cidades que querem a F1, mas ficam só na promessa. As perspectivas são muito boas", complementou Adler.

No fim de semana de GP, haverá o tradicional show aéreo, desfiles de carros antigos e homenagens a Ayrton Senna, pelos 35 anos da vitória de 1991 em Interlagos, e a Rubens Barrichello, como uma despedida oficial a bordo de uma Williams. A cantora Ana Castela será a responsável por cantar o hino nacional.

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