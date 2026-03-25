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FUTEBOL Novo Old Trafford: Manchester United projeta novo estádio para 100 mil pessoas Projeto de R$ 12 bilhões avança entre entraves por terrenos e financiamento

O Manchester United mantém de pé um dos projetos mais ambiciosos do futebol europeu: erguer um novo estádio para 100 mil torcedores e colocá-lo como candidato a palco da final da Copa do Mundo feminina de 2035. A arena, orçada em cerca de R$ 12 bilhões, deve substituir o histórico Old Trafford, inaugurado em 1909.

Apesar de críticas pela falta de avanços visíveis desde o anúncio inicial, a executiva responsável pelo desenvolvimento, Collette Roche, afirma que o cronograma segue dentro do planejado. Em entrevista à TV oficial do clube, ela indicou que o pedido de licenciamento deve ser apresentado entre 12 e 18 meses — etapa considerada crucial para destravar a construção.

A meta é clara: alinhar o calendário do projeto com a ambição política do prefeito de Manchester, Andy Burnham, que defende a candidatura da cidade para sediar a final do Mundial feminino de 2035. Para isso, o clube trabalha com um prazo total que inclui até dois anos de preparação (licenças, terrenos e financiamento) e mais quatro a cinco anos de obras.



— Queremos estar prontos para receber grandes eventos esportivos e de entretenimento. Se conseguirmos trazer uma final de Copa do Mundo, seria extraordinário — disse Roche.

O principal entrave está fora das quatro linhas: a aquisição de áreas no entorno de Old Trafford. O clube negocia, por exemplo, com a empresa logística Freightliner para obter um terminal de cargas adjacente — peça-chave para viabilizar o novo complexo.

Além disso, o projeto depende de uma equação financeira complexa, que combina investimento privado no estádio com recursos públicos voltados à regeneração urbana da região. Segundo Roche, há “forte interesse” de investidores, mas as tratativas ainda estão em curso.

Desenhado pelo escritório Foster + Partners, o novo estádio busca equilibrar modernidade e tradição. A ideia é manter elementos simbólicos da experiência em Old Trafford — como a atmosfera e os rituais de jogo —, ao mesmo tempo em que cria uma arena adaptada às exigências contemporâneas.

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