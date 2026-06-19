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Corrida Novo Passo: atleta de Olinda cria projeto para incentivar a doação de tênis em troca de quilômetros Alexsandro Tenório prometeu correr um quilômetro a cada par de tênis doado para a iniciativa

Pequenas ações podem gerar grandes transformações. É com essa ideia que o professor de educação física e atleta Alexsandro Tenório iniciou o projeto Novo Passo, que incentiva as pessoas a doarem tênis usados em uma iniciativa que une o esporte e a solidariedade.

Em troca, Alex, como é chamado, vai correr um quilômetro a cada par de tênis doado. Para ele, que é morador de Olinda, qualquer ajuda faz diferença no início da trajetória de um atleta.

Segundo Alexsandro, em entrevista à Folha de Pernambuco, a ideia da ação surgiu de algo simples, mas que para quem corre tem um significado enorme.

“Um tênis não é apenas um acessório esportivo. Ele representa conforto, segurança, prevenção de lesões e, muitas vezes, a oportunidade de continuar treinando e perseguindo um sonho. Para muitos jovens, receber um tênis adequado significa sentir que alguém acredita neles e no seu potencial”, comenta.





O corredor iniciou a sua trajetória em 2012 através de um amigo, que o apresentou ao atletismo. Ato que mudou a sua vida, destaca Alex Tenório.

“O esporte transformou minha vida. Não apenas como atleta, mas como ser humano. Ele me ensinou disciplina, respeito, perseverança e gratidão.”

Na época, porém, o incentivo para participar do esporte não tinha tanto a ver com o desejo de manter uma vida saudável, e sim o de ter algo para comer.

“Uma das minhas maiores motivações para treinar era algo simples: a alimentação oferecida durante as atividades. Muitas vezes faltava em casa um café da manhã ou uma refeição adequada, e o esporte passou a representar uma oportunidade de suprir essa necessidade”, contou Alexsandro.

Com o tempo, ele foi adquirindo interesse pela modalidade e descobriu que o esporte poderia o levar longe.



“Soube que, ao conquistar bons resultados nos campeonatos pernambucanos, poderia viajar e conhecer outros lugares. Para um jovem que nunca havia saído de Pernambuco, aquilo parecia um sonho distante. Foi então que decidi me dedicar ainda mais aos treinos”, relembrou.

Alexsandro Tenório corre desde 2012 e utiliza o esporte como ferramenta para ajudar outras pessoas. Foto: Rômulo Américo

Desejo de fazer o bem

Não é a primeira vez que Alex promove um projeto como o Novo Passo. Antes, em 2024, ele criou o “Correr para o Bem”, com o objetivo de arrecadar alimentos e destiná-los a famílias e projetos sociais.

“Sempre que surgia uma oportunidade, procurava destinar esses calçados a jovens atletas ou pessoas que não tinham condições de adquirir um tênis adequado para a prática esportiva. Com o tempo, percebi o quanto esse gesto simples podia impactar a vida de alguém”, disse.

Foi então que, ao notar que muitos jovens treinavam com calçados desgastados ou inadequados, Alexsandro decidiu transformar a iniciativa em algo maior.

“Acredito que um simples par de tênis pode representar muito mais do que proteção para os pés. Ele pode ser o primeiro passo para transformar uma realidade, descobrir um talento, permanecer no esporte, construir amizades e mudar uma história de vida.

Antes mesmo do lançamento oficial do projeto, muitas pessoas já haviam abraçado a causa, como amigos, atletas, apoiadores e membros da comunidade que passaram a incentivar o projeto, oferecer ajuda e realizar doações espontaneamente.

“Isso mostrou que o propósito vai muito além de entregar um par de tênis. Estamos oferecendo incentivo, autoestima, oportunidades e a mensagem de que ninguém precisa caminhar sozinho”, completou Alexsandro.

Quem tem interesse em ajudar o projeto Novo Passo, pode entrar em contato pelo perfil do Instagram de Alexsandro para realizar as doações dos tênis.

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