Novo patrocinador da Copa do Nordeste busca dar visibilidade nacional ao torneio

Salvador - Em evento realizado na tarde desta terça-feira (19), em Salvador, com a presença da Folha de Pernambuco, a Perdigão foi anunciada como a nova patrocinadora da Copa do Nordeste, em parceria válida para a temporada 2024. Um dos principais intuitos da BRF, empresa transnacional brasileira do ramo alimentício, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, é expandir a competição além da região.

“Eu acho que a gente pode ajudar na história de dar mais visibilidade para a Copa do Nordeste, além do Nordeste. Não quero afirmar nada, mas por que não a gente trabalhar a possibilidade de ter uma final transmitida nacionalmente? Não digo que vamos fazer, mas é possível. A ambição é essa”, detalhou o vice-presidente de marketing da BRF, Marcel Sacco.

“Estamos chegando agora na Copa do Nordeste. O que queremos, juntos, é fazer a competição ficar cada vez mais forte”, continuou. Através de outra marca da empresa, a BRF tem parceria com a NBA há três anos. Além disso, com a Perdigão, está presente na NFL, e prepara uma série de eventos no jogo da liga de futebol americano que desembarcará na Neo Química Arena, em São Paulo, no próximo ano.



Com ações voltadas para os esportes americanos, a empresa busca dar ao torcedor e aos clubes nordestinos novas experiências no futebol. “Não temos acordos de forma individual com os clubes, mas temos a possibilidade, através da parceria com a Copa do Nordeste, de trabalhar com os clubes, desde que conectados com a competição. Estamos trabalhando com um leque de ideias”, contou Marcel.

O campeonato

Em janeiro, a fase preliminar da Copa do Nordeste terá 16 clubes brigando por quatro vagas na fase de grupos. Pernambuco será representado por Santa Cruz e Retrô. Enquanto a Cobra Coral visita o Altos, no Piauí, a Fênix vai a Sergipe medir forças com o Confiança.

Outros dois clubes do Estado garantidos no torneio são Náutico e Sport, mas já com vagas asseguradas na fase de grupos.

*O repórter esteve presente na cobertura do evento a convite da patrocinadora da competição.

