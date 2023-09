A- A+

Santa Cruz Novo presidente do Santa Cruz fala que venda da SAF está 90% concluída: "Fantástica" Jairo Rocha assinou termo de posse como presidente do Tricolor nesta quarta-feira (27)

O torcedor do Santa Cruz ganhou uma dose de otimismo visando a próxima temporada. Ao menos no discurso. Novo presidente do clube, Jairo Rocha afirmou, em sua cerimônia de posse, que a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tricolor está perto de ser concretizada. De acordo com o dirigente, a negociação está 90% concluída. O nome da empresa, contudo, está mantido em sigilo.

"Eu não digo que a SAF é uma esperança. Ela é a nossa solução. Ela já existe de fato e de direito, já está praticamente 90% concluída. Nós já temos, inclusive, um grupo empresarial do Brasil que fez a proposta, que está alinhado com a gente e fechará com a gente, dependendo, lógico, da aprovação do Conselho Deliberativo", iniciou o mandatário.

"Eu estive na reunião e saí de lá quase voando. Ouvi tudo que foi dito e é verdade. Eu recebi o documento, li a proposta, o contrato formalizado, e estamos apenas nos resguardando com os trâmites legais. Vai sair de uma forma boa e que vai trazer um resultado espetacular para o clube", completou.

De acordo com Rocha, a negociação não coloca em risco o estádio do Arruda, a sede e o Centro de Treinamento. E segundo o novo presidente tricolor, o intuito é que a venda da SAF aconteça ainda durante seu curto mandato. "Aqui em Pernambuco, da forma que está sendo feita, preservando nosso estádio, nosso patrimônio, nosso CT e outras coisas, não tem ninguém que consiga fazer isso", enfatizou.

Advogado responsável por acompanhar o processo da Recuperação Judicial do Santa, Eduardo Paurá Filho esteve presente na cerimônia de Jairo e também se mostrou otimista com a SAF tricolor. "Tivemos uma reunião hoje e pudemos apresentar o projeto ao presidente. É isso que ele falou. É uma proposta à altura do clube, considerando as condições em que o Santa Cruz se encontra, em crise e sem série", pontuou.

"Com o que já foi feito pelo investidor, temos as condições de, em curto prazo, concluir a proposta e assinar. O investidor está pronto para dialogar a proposta com o clube. Como em todo processo, ainda tem algumas condicionantes que precisam ser superadas e verificadas", completou.

