Novo presidente do COB, La Porta é eleito para diretoria da federação internacional de triatlo

Eleito presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no início do mês, Marco Antônio La Porta também foi escolhido para um cargo de peso em nível internacional no triatlo, modalidade onde se destacou como treinador e dirigente. Na segunda-feira, ele foi eleito para integrar a diretoria executiva da World Triathlon, a federação internacional da modalidade.

A eleição aconteceu durante o Congresso Mundial de Triatlo, em Torremolinos, na Espanha. É a primeira vez que um brasileiro ocupa uma função na direção da entidade, que ganhou um novo presidente, o espanhol Antonio Arimany, no mesmo pleito. O mandatário eleito vinha ocupando a função de secretário-geral da entidade desde 2016.

"Fico muito feliz de poder contribuir com o desenvolvimento do triatlo mundial, participando da diretoria executiva desta nova gestão. E também muito empolgado em aprender com as experiências divididas por tantos gestores competentes", comentou La Porta.

"O triatlo brasileiro nunca antes havia conquistado uma posição de tamanha referência e isso demonstra o quanto temos potencial de crescimento. Não só na modalidade como nos esportes olímpicos em geral. Será para isso que trabalharemos nos próximos anos", completou o presidente eleito do COB.

Antes de exercer funções no COB, La Porta iniciou sua trajetória de dirigente na Confederação Brasileira de Triatlo, da qual foi presidente e chefe da delegação em diferentes edições dos Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas.

La Porta foi eleito presidente do COB no dia 3 de outubro ao vencer o atual presidente Paulo Wanderley no pleito que contou com apenas dois candidatos. Yane Marques foi eleita vice-presidente na mesma chapa. Eles vão assumir o comando da entidade na primeira quinzena de janeiro.

