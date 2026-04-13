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recorde Novo raio? Velocista de 18 anos filho de refugiados supera Usain Bolt e bate recorde nos 200 metros Atleta australiano termina prova abaixo dos 20 segundos, impressiona especialistas e projeta futuro promissor no atletismo mundial

O velocista australiano Gout Gout, de apenas 18 anos, consolidou seu status como uma das grandes promessas do atletismo ao bater o recorde mundial sub-20 dos 200 metros, com o tempo de 19,67 segundos, durante o Campeonato Nacional da Austrália, realizado neste domingo.



O desempenho o coloca no centro das atenções e intensifica as comparações com Usain Bolt, recordista mundial da prova e que registrou o recorde pessoal de 19,93 segundos quando disputou o sub-20.

Nascido em Queensland, filho de pais sudaneses, Gout deve seu nome a um erro ortográfico do governo sudanês — o correto seria “Guot” — ao registrar os sobrenomes de Bona e Mónica, que fugiram do Sudão para o Egito antes de seu nascimento. Dentro das pistas, porém, não há equívocos: o jovem atleta vem acumulando marcas expressivas e evolução acelerada.

Na final dos 200 metros, Gout superou em dois centésimos o antigo recorde sub-20, de 19,69, estabelecido em 2022 pelo americano Erriyon Knighton. Sua progressão impressiona: em 2025, havia corrido a distância em 20,02 segundos, reduzindo o tempo de forma significativa em apenas uma temporada.

"A marca é espetacular”, afirmou Ángel David Rodríguez, ex-recordista nacional da Espanha. “É um atleta especial e já não é o menino que parecia no início, há dois anos. Ele parece mais forte. A marca ele já tem, agora é preciso ver se consegue repeti-la este ano ou não”, disse ao jornal Marca, da Espanha.

A prova foi marcada por condições ideais e alto nível técnico, com seis atletas, além de Gout, alcançando suas melhores marcas pessoais. “Todos os velocistas vivemos uma tarde mágica, em que se dão as condições ideais para isso”, destacou Rodríguez. “Todos, menos talvez o próprio Bolt”.

Para o treinador Ramón Cid, o jovem se destaca especialmente na fase de aceleração máxima. “Sua fase lançada é impressionante. Com a idade que tem, quando melhorar ainda mais a força, também vai melhorar esses primeiros metros”, analisou.

Com contrato profissional assinado com a Adidas desde outubro de 2024, Gout passou a se dedicar integralmente ao atletismo após concluir os estudos básicos. Após a prova histórica, celebrou o resultado: “Tiro um grande peso de cima ao saber que corri de forma legal e que tenho a velocidade necessária para alcançar esses tempos. Então, sem dúvida, me sinto ótimo. Estou pronto para mais”.

Apontado como um fenômeno da velocidade, o australiano chama atenção pelo estilo leve e eficiente. “Tem carisma”, avaliou Cid. “É um fenômeno da velocidade, corre com muita facilidade, tem esse biotipo leve que se destaca. Nascido para correr, poderíamos resumir”.

O futuro também anima especialistas. Rodríguez acredita que o jovem poderá alcançar grandes feitos já nos próximos anos. “Ele estará na final olímpica de Los Angeles, provavelmente. Antes, será preciso ver como evolui, mas vai vencer etapas da Liga de Diamante e continuará dando o que falar. O que está claro é que estamos diante de um atletismo em que cada vez mais jovens se destacam. Já não se chega ao nível absoluto com 25 anos, mas muito antes”.

Apesar do entusiasmo, há cautela quanto ao desenvolvimento do atleta. “Seu talento é descomunal, isso é uma realidade”, ponderou Cid. “Mas com esse tipo de atleta também é preciso ter cautela, porque eles precisam estar cercados de um bom ambiente, ter a cabeça no lugar e contar com a sorte de evitar lesões...”.

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