RECORDE Novo recorde de Duplantis reacende discussões sobre "falha no sistema" do salto com vara Lenda da modalidade, sueco chegou a 6,29m, terceira quebra da marca só em 2025

Lenda do salto com vara, o sueco Armand Duplantis encontrou um "glitch" — termo utilizado para falhas de sistema que permitem explorar uma certa vantagem nos video games — na modalidade. Na terça-feira, o atleta quebrou o recorde mundial da modalidade pela terceira vez em um ano, ao vencer o Grand Prix da Hungria saltando a 6,29m, e reacendeu as discussões sobre a quantidade de dinheiro que tem feito na modalidade.

Bicampeão olímpico e mundial, Duplantis vem quebrando o recorde mundial sucessivamente (foram 13 vezes) desde 2020, por apenas um centímetro. O que o permite aproveitar várias vezes as premiações relativas ao feito. Nas grandes competições de atletismo, há gratificação em dinheiro por quebra de recordes mundiais.

No Mundial da modalidade, por exemplo, são 100 mil dólares (R$ 540 mil reais na cotação atual) para os recordistas, um valor 30 mil dólares acima ao da medalha de ouro. Outras competições podem oferecer valores menores, e alguns atletas ainda recebem gratificações de seus patrocinadores pessoais pelas marcas.





A "acusação" é que Duplantis poderia saltar ainda mais alto, mas tem aproveitado a natureza da modalidade, em que o atleta escolhe a altura que tentará superar, para quebrar o recorde centímetro a centímetro e aproveitar ao máximo as premiações. No fim, trata-se de um privilégio pela habilidade e talento do sueco.

"Mondo Duplantis encontrou um glitch de dinheiro infinito", escreveu um usuário do X na última terça-feira. Nos comentários da postagem sobre o recorde na página oficial da Federação Mundial de Atletismo (World Athletics), outro comentarista defendeu a suposição de conduta: "Sou 100% a favor de ganhar mais dinheiro. Tenho certeza que seu contrato (com os patrocinadores) tem uma cláusula para toda vez que ele bate um recorde".

Um terceiro internauta ponderou: "As coisas funcionam assim. É óbvio que ele sabe quão alto pode saltar, mas tem sorte de poder medir e controlar isso no seu esporte. Bom para ele, mas no fim é uma pena, está ludibriando todo mundo".

O próprio Duplantis não esconde a prática. Em entrevista ao canal "Real Talk with Tee", no mês passado, ele falou sobre o assunto entre risos e um leve constrangimento:

— É verdade. Tenho que ganhar a vida. Alguém tem que fazer isso. Tem um "glitch", ou seja lá como querem chamar. No fim, faço o que tenho que fazer. Eu vejo essas coisas (as postagens), me mandam. Acho que é algo bom. Não são muitas pessoas que ganham muito dinheiro com o atletismo. É algo bom poder capitalizar isso — explicou.

Armand Duplantis quebrou o recorde mundial do salto com vara 13 vezes ao longo da carreira. Aos 25 anos, o sueco é uma das principais estrelas do ciclo olímpico de Los Angeles-2028. Veja os recordes mundiais de Duplantis até aqui:

2020 - 6m17

2020 - 6m18

2022 - 6m19

2022 - 6m20

2022 - 6m21

2023 - 6m22

2023 - 6m23

2024 - 6m24

2024 - 6m25

2024 - 6m26

2025 - 6m27

2025 - 6m28

2025 - 6m29

