Novo recorde mundial? Sebastian Steudtner surfa onda de 28,57m em Nazaré

A- A+

Após ter surfado a maior onda do mundo (26,21 m) em 2022, o surfista alemão de ondas gigantes, Sebatian Steudtner, de 38 anos, pode ter superado a própria marca. No dia 24 de fevereiro, ele surfou uma onda que atingiu os 28,57m de altura e agora o atleta aguarda a confirmação de novo recorde mundial na categoria. Em suas redes sociais, Steudtner postou um vídeo do momento que dropou a onda.

Ainda não se sabe ao certo se a onda que Sebatian Steudtner surfou este ano, é de fato a maior onda do mundo. Demora um tempo até ocorrer o anúncio oficial do Guinness World Records. Na última conquista do atleta, por exemplo, o título foi dado em 2022, mas a onda foi surfada no dia 29 de outubro de 2020. Em outra postagem na sua página pessoal, é possível ver o alemão dropando a onda oficialmente registrada como a maior de todos.

Mesmo que ainda não se tenha certeza do novo recorde, uma coisa é certa. Steudtner é o atual recordista mundial, superando as últimas duas marcas da brasileira Maya Gabieira, única mulher a ter o recorde reconhecido. Em 2018 ela havia dropado uma onda de 20,72 metros de altura, e em 2020, se superou, com o registro de uma onda de 22,4 metros.

Veja também

ALÉM DA RIVALIDADE Náutico adere à campanha "Salve Thiaguinho Souza" e vai doar renda do jogo contra o Ypiranga