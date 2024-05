A- A+

Náutico Novo reforço, Andrey afasta desconfiança sobre condição física e espera somar no Náutico Meia chega do Avaí por empréstimo de um ano ao Timbu

Oficializado na última segunda-feira (6) como novo jogador do Náutico, o meia Andrey foi apresentado nesta terça (7), no CT Wilson Campos. Em sua apresentação, o jogador fez questão de afastar a desconfiança a respeito da sua condição física - o atleta não joga uma partida desde fevereiro - e disse que espera somar no clube, ajudando com o acesso à Série B.

"Eu sempre procurei trabalhar, independente se minha situação era de titular, reserva, se não estava sendo relacionado. Então, acho que isso não vai influenciar em tanta coisa, até porque sábado (4) o professor fez um coletivo bem importante para todos nós da equipe. Se a gente buscar trabalhar todos os dias, com certeza a gente vai estar apto para jogar. Já conversei com o professor Mazola, a gente já está se alinhando. Essa semana anterior também foi bem importante, por não ter jogo. Foi uma semana que a gente pôde trabalhar bastante, que a gente pôde desempenhar dentro do esquema tático do professor e estamos prontos para o próximo jogo", disse.

"Meus objetivos aqui são claros. Sem dúvidas alguma, vim aqui para somar, para agregar em muitas coisas e buscar o objetivo principal do clube, que é a gente voltar à Série B, ter esse acesso tão esperado pelo torcedor", completou.

Andrey também confessou que o atual diretor técnico de futebol do Náutico, Betão, com quem já atuou junto no Avaí, foi importante para a sua vinda ao clube.

"A gente jogou junto, né? Peguei o finalzinho dele ainda. E essa foi uma conversa bem importante também. Me apresentou o projeto, me mostrou como estava a situação aqui do clube e no mesmo momento que a gente teve essa conversa, eu já estava alegre, ainda mais porque eu fiquei sabendo qual que era a situação real do clube. Fiquei muito feliz e, no mesmo momento, já conversei com meus agentes para a gente poder estar aqui junto com o pessoal", confessou.

Por último, Andrey também falou sobre as fortes chuvas que vêm atingindo ao Rio Grande do Sul nos últimos dias. O jogador disse que esse é o momento de tentar ajudar o Estado e que acredita que não há necessidade de ter jogos na região.

"Só quem é do Sul sabe realmente o que tá acontecendo lá. Só a gente que tem amigo, que tem família lá, sabe tudo que está passando. Então eu vejo que nesse momento o melhor que a gente pode fazer é mandar forças, orar pelo pessoal de lá e a gente enviar tudo que é necessário: pix, alimento, água que está faltando", afirmou.

"Em relação ao futebol, nesse momento, eu, Andrey, não percebo a necessidade de ter jogos e de envolver as coisas lá, porque, para mim, o principal é, sem dúvida alguma, o ser humano", completou.

Veja também

FUTEBOL CBF decide adiar apenas jogos de clubes gaúchos no Brasileirão e na Copa do Brasil