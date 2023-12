A- A+

Futebol Novo reforço do Náutico, Kauan explica penteado "estilo Ronaldo" em Copa de 2002 Atacante estava no Mirassol quando adotou o estilo "cascão", marca do camisa 9 pentacampeão mundial

Quando o atacante Kauan, de 21 anos, foi anunciado como novo reforço do Náutico para a temporada 2024, a maioria das fotos de divulgação mostravam o jogador com um penteado bem conhecido. O estilo “cascão”, adotado por Ronaldo, na Copa do Mundo de 2002, foi adotado pelo atleta à época do Mirassol, em 2022.

“Aquele penteado foi uma coisa que o pessoal da diretoria do Mirassol conversou comigo. Nosso uniforme era em homenagem à Seleção campeã do mundo em 2002. Na época, eu estava jogando de centroavante e eles pediram para eu fazer esse corte. Joguei a Copinha desse jeito”, afirmou.

Na época, jogando ainda pela base do Mirassol, o atacante chegou a marcar 18 gols em 22 jogos. Desempenho que os alvirrubros esperam ver se repetindo agora com a camisa do Náutico. “Sou um meia de origem, mas por ser mais ofensivo, tenho facilidade de jogar em outras posições. Já joguei como ponta, centroavante, falso 9…é importante ter essa característica de jogar em várias funções”, declarou. .

Arnaldo apresentado

Arnaldo, novo lateral do Náutico

Além de Kauan, o Náutico apresentou o lateral-direito Arnaldo, 31. O jogador, que estava no CSA, se notabilizou na carreira por ser um atleta de estilo mais ofensivo. No Timbu, porém, ele conta que tem sido cobrado para se aperfeiçoar defensivamente.

“Sou um lateral mais agudo, mas ultimamente tenho sido cobrado muito na parte defensiva. Estou evoluindo ainda mais. Tenho minhas características, mas junto com a comissão técnica, vamos ver o que vai ser útil para o grupo. Tenho muita velocidade, apoio e se Deus quiser darei muitas assistências”, apontou.

