Futebol Novo reforço do Sport, Max cita importância de acompanhamento psicológico na carreira Meia declarou que terapia o ajudou a "abrir a mente para o futebol e para a vida pessoal"

Apresentado nesta sexta-feira (23) como novo reforço do Sport para 2026, o meia Max destacou que está pronto para iniciar os trabalhos no clube. Preparação que não está ligada somente ao lado físico. O atleta contou que é acompanhado por um psicólogo e um coach para cuidar também da mente.

“Comecei ano passado a ter um coach e comecei a fazer terapia também. Aqui no Sport também foi oferecido um psicólogo. É importante estar conectado com isso. Tem pessoas que julgam, mas isso é essencial para o jogador. Acho que quanto mais jogadores souberem disso, mais eles vão evoluir e abrir a mente não só no futebol para a vida pessoal”, apontou.

A estreia de Max foi na goleada do Sport por 5x0 diante do Decisão, na Ilha do Retiro, pela rodada anterior do Campeonato Pernambucano.

“Foi a primeira vez que joguei na Ilha. Estava ansioso, vinha de dois meses sem jogar bola. Quando pisei aqui, parecia minha estreia no profissional. Fiquei feliz em fazer o que gosto, de jogar meu futebol, estar com meus companheiros novamente”, contou.

