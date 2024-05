A- A+

Náutico Novo reforço treina, trio volta e Mazola ganha opções para montar Náutico diante do Volta Redonda Timbu volta a entrar em campo pela Série C no sábado (18), mais uma vez fora de casa

Após contar com uma série de desfalques na última rodada da Série C, contra a Ferroviária, o técnico Mazola Júnior vai ganhando opções para montar o Náutico diante do Volta Redonda, no próximo sábado (18), às 17h, no Raulino de Oliveira. O treino desta terça-feira (14) contou com três retornos e uma cara nova.

A novidade da movimentação realizada no CT Wilson Campos ficou por conta do zagueiro Iran. Mesmo sem ser anunciado pelo clube, o defensor treinou normalmente com os demais jogadores. Ele chega ao Timbu por empréstimo junto ao Brusque para a sequência da Série C.

Entre os atletas ausentes perante a Ferroviária, o goleiro Vágner, recuperado de dores joelho, e os atacantes Cléo Silva e Paulo Sérgio, curados de lesões na coxa e na musculatura abdominal, respectivamente, foram quem participaram da atividade.

Até o momento, apenas os zagueiros Joécio e Rafael Vaz seguem fora de combate. Enquanto o primeiro, recuperando-se de uma lesão na coxa, ficou dando voltas ao redor do gramado, o capitão ficou na academia por ainda sentir dores no joelho.

Dois pontos separam Volta Redonda e Náutico na tabela da Série C. Enquanto a equipe fluminense é a oitava colocada, com seis pontos, os pernambucanos vêm três posições abaixo, com quatro pontos ganhos.

Veja também

Mudança Thiago Carpini, ex-São Paulo, aceita proposta e é o novo treinador do Vitória