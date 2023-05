A- A+

Futebol Internacional 'Novo rico', Newcastle planeja tirar Raphinha do Barcelona em compra mais cara de sua história Clube ocupa a terceira colocação na Premier League, com vaga encaminhada para a próxima edição da Liga dos Campeões, e pretende fazer novos investimentos

Atual terceiro colocado na Premier League e com vaga encaminhada para a próxima Liga dos Campeões, o Newcastle já tem ao menos um alvo definido no mercado para reforçar o elenco. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, na próxima janela de transferência, que se abrirá em julho, o brasileiro Raphinha será o principal alvo do clube, que pode investir até R$ 440 milhões na contratação do jogador (80 milhões de euros).

O clube inglês já teria, inclusive, enviado uma proposta verbal ao Barcelona, atual clube do brasileiro, para tentar alinhar uma futura transferência. Caso a transação seja concluída com esses valores, o clube superaria o montante investido no atacante Alexander Isak, que custou 70 milhões de euros aos cofres dos ingleses em agosto do ano passado.

O Newcastle passou a fazer grandes investimentos no mercado após ter sido adquirido por um consórcio liderado pelo fundo estatal administrado pelo governo da Arábia Saudita, no fim de 2021. Desde então, o clube fez grandes investimentos no mercado, como os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton e o lateral Kieran Trippier, titular da seleção inglesa.

Raphinha foi comprado pelo Barcelona em outubro de 2020, junto ao Leeds, por 58 milhões de euros e tem sido titular do time de Xavi. Na temporada, já são 47 partidas disputadas, com 12 gols e 13 assistências.

