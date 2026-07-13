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FUTEBOL INTERNACIONAL Novo técnico do Liverpool, Iraola se diz pronto para 'magia' de Anfield Após 3 boas temporadas no Bornemouth, Iraola viverá o maior desafio de sua carreira até agora

Em sua primeira entrevista como técnico do Liverpool, o espanhol Andoni Iraola disse, nesta segunda-feira (13), que está pronto para viver a "magia" de Anfield.

Iraola tem consciência da responsabilidade de comandar os 'Reds' e das exigências que vai enfrentar desde o primeiro dia.

"Até passar por certas experiências, não saberei como elas são, mas estou aqui para viver essas situações e estou pronto para isso", declarou o treinador de 44 anos.

"Entendo que este é um clube grande. Tudo o que eu disser agora será analisado com o máximo de rigor. É preciso ter muito cuidado para não cometer erros, mas também não gostaria de ser cauteloso demais", acrescentou.

"Gostaria de viver normalmente. Não vou viver em uma bolha, apenas indo do centro de treinamento para casa e vice-versa. Também quero ir à cidade e aproveitar. Conheço alguns lugares, vou ter que tirar algumas fotos", continuou.

"Mas isso também faz parte da magia de ser o técnico do Liverpool".

Os 'Reds' terminaram a última edição do Campeonato Inglês na quinta colocação, o que levou à demissão do técnico Arne Slot, apesar de o holandês ter conquistado o título em sua temporada de estreia, no ano anterior.

O Liverpool também se despediu de jogadores importantes nos últimos anos, como o atacante egípcio Mohamed Salah e o lateral-esquerdo escocês Andy Robertson.

Um dos objetivos de Iraola é justamente reconquistar a confiança da torcida, frustrada após os últimos meses da temporada e ansiosa para voltar a ver o futebol ofensivo que se perdeu desde a saída do alemão Jürgen Klopp, em 2024.

"Gostaria de dar a eles um time do qual possam se orgulhar", disse o novo treinador.

"Acho que o futebol, e especialmente em Liverpool, é uma questão de conexões: conectar-se com as pessoas, conectar-se com os nossos torcedores".

"Temos que ser uma equipe que trabalha duro, com intensidade e agressividade, e que pratica um estilo de jogo direto. Uma equipe com a qual todos possam se identificar e se sentir à vontade para apoiar", concluiu Iraola.

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