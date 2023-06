Novo técnico do PSG será anunciado "na próxima semana"

A- A+

O sucessor de Christophe Galtier como técnico do Paris Saint-Germain será anunciado e apresentado "na próxima semana", disse uma fonte a par das negociações à AFP nesta terça-feira (27).

"O novo treinador deverá estar pronto na próxima semana, com os últimos detalhes acertados", explicou a fonte. O ex-técnico da seleção da Espanha, Luis Enrique, aparece como grande favorito para assumir a equipe.

No início de junho, ao final de uma temporada complicada tanto no âmbito esportivo como no extracampo, apesar da conquista do 11º título do Campeonato Francês, Galtier foi informado pela diretoria que não continuaria no clube.

Foi a primeira vez na "era catari" do PSG que um técnico ficou no comando da equipe em apenas uma temporada.

As negociações para a rescisão contratual de Galtier continuam em andamento. Procurado na semana passada, o advogado do treinador não respondeu aos contatos da AFP.

