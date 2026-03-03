Novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho já teve duas passagens pelo clube; relembre
Treinador foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007 e, no ano seguinte, amargou primeiro rebaixamento na história do clube
Após a demissão de Fernando Diniz, o Vasco fechou com Renato Gaúcho para comandar a equipe até o fim de 2026. Sem clube desde a saída do Fluminense, em setembro do ano passado, o treinador negociou com o cruz-maltino nos últimos dias e recusou as primeiras ofertas. Será a terceira passagem de Portaluppi pela equipe carioca.
A primeira vez que treinou o Vasco foi em julho de 2005. Renato chegou ao clube com a missão de livrar a equipe do rebaixamento. Após garantir a permanência na Série A, teve seu contrato renovado para o ano seguinte. Em 2006, viveu seu melhor momento à frente da equipe: foi vice-campeão da Copa do Brasil e conquistou o sexto lugar no Brasileirão, ficando a apenas dois pontos da vaga na Libertadores.
O treinador foi demitido pela primeira vez em 2007, após eliminações no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Substituído por Celso Roth, emocionou-se na despedida e afirmou ter trabalhado no “melhor clube da sua vida”.
Após mais de um ano longe do Vasco, Renato retornou ao clube em setembro de 2008, com o mesmo objetivo da primeira passagem: salvar a equipe do descenso. Desta vez, porém, o desfecho foi diferente, com a primeira queda para a série B da história do clube.
Agora, Renato tem a tarefa de recuperar a confiança do elenco, vice-campeão da Copa do Brasil no ano passado, após um mau começo no Brasileirão. Apesar das saídas do trio Rayan, Coutinho e Vegetti, o Vasco se reforçou com seis novas peças: Claudio Spinelli, Marino Hinestroza, Brenner, Johan Rojas, Alan Saldivia e Cuiabano.
Carreira vitoriosa
Depois de 2008, quando deixou o Vasco, Renato se consolidou ainda mais como treinador, conquistando títulos pelo Grêmio, em duas passagens (2016 a 2021 e 2022 a 2024), e pelo Flamengo.