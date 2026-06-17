Novo técnico pede reação da Tunísia e mantém esperança na Copa: "Nada está terminado"

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Hervé Renard iniciou oficialmente sua missão à frente da seleção da Tunísia com um discurso de confiança e reconstrução.

Apresentado em Monterrey, o treinador francês de 57 anos afirmou que o momento exige reação imediata após a goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia na estreia da Copa do Mundo, resultado que culminou na saída de Sabri Lamouchi do comando técnico.



Em sua primeira entrevista coletiva, Renard revelou ter conversado diretamente com os jogadores e procurado recuperar a confiança do grupo. Segundo ele, ainda há tempo para mudar a história da seleção no torneio.

"Disse aos jogadores que é preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Eles estão aqui para representar o país, e isso é uma honra, mas também um dever. Ainda restam dois jogos. É uma Copa do Mundo e, enquanto há vida, há esperança", afirmou.



O treinador reconheceu a pressão em torno de sua chegada, mas garantiu que encara a responsabilidade com naturalidade. Para Renard, o principal desafio é reconstruir o espírito coletivo da equipe, algo que, em sua avaliação, faltou na estreia.



"Há muitas expectativas em relação a mim, mas isso não é um problema. Nada está terminado ainda. Precisamos caminhar todos na mesma direção, como uma equipe solidária. Foi isso que faltou no 5 a 1 e é isso que precisamos corrigir imediatamente", declarou.



Renard também fez questão de prestar solidariedade a Sabri Lamouchi, seu antecessor, e lembrou que os jogadores sentiram profundamente a troca de comando em meio à competição.



"Conheço Sabri Lamouchi. Ele acabou pagando o preço pelas consequências daquele resultado. Os jogadores ficaram tristes por ele e pela sua comissão técnica. Tenho um pensamento especial para todos eles", disse.



O próximo desafio da Tunísia será diante do Japão, adversário que o francês conhece bem e não hesitou em elogiar.



"Na minha opinião, o Japão é a melhor seleção da Ásia. É uma equipe muito organizada, com grande espírito coletivo e jogadores de qualidade. Precisaremos fazer uma partida quase perfeita", afirmou.



Tunísia e Japão se enfrentam no próximo dia 21 de junho, no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey.

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