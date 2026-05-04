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Futebol Novo treinador do Santa Cruz terá missão de melhorar produção ofensiva Tricolor marcou apenas dois gols em cinco partidas e, ao lado do Confiança, tem os piores ataques da Série C

O Santa Cruz, para além da escolha de um novo técnico, necessita de alguém que encontre soluções para as carências ofensivas do time. Nos cinco jogos disputados até aqui na Série C, o torcedor tricolor teve o direito de comemorar apenas duas bolas na rede.

Se o recorte for ampliado para os últimos dez jogos, incluindo Pernambucano e Copa do Brasil, ainda assim o cenário é ruim. Foram apenas cinco gols marcados dentro do período, ou seja, um gol a cada dois jogos.

A justificativa para essa falta de gols está também na criação de oportunidades. No último jogo contra o Guarani, na derrota por 1x0, a Cobra Coral só arriscou dois chutes, nenhum deles no gol adversário.

A produção também foi aquém diante do Amazonas e Confiança, apenas quatro chutes no gol nestes dois jogos. Régis, meia contratado para a Série C, não conseguiu ainda deslanchar no Arruda. Patrick Allan, o reserva imediato, também não consegue ser efetivo.

Lista

Ainda que tenha esse nó ofensivo para desatar, o Santa Cruz também deve procurar alguém do perfil que conheça bem a disputa da Série C e que possa rapidamente chacoalhar o ambiente de um time que vem de três derrotas consecutivas.

Um nome que naturalmente ressurge é o de Lisca, treinador que esteve cotado quando o clube decidiu por Claudinei Oliveira, no final de fevereiro. O treinador esteve no Botafogo-PB até a semana passada, quando foi demitido, apesar do título Estadual. Profissional de estilo enérgico, é visto como alguém que pode mexer com os bastidores do clube e conseguir a resposta imediata que tanto precisa.

Em Pernambuco, Lisca teve rápida passagem pelo Sport e trajetória marcada no Náutico - Foto: Anderson Stevens/Sport

Outro técnico que esteve na mira e agora volta a figurar na lista é o de Jerson Testoni. Atualmente no Maranhão, adversário na Série C, o profissional chamou atenção recentemente enquanto dirigia o Altos, na Série D de 2025. De perfil mais ofensivo, chegou ao atual clube há duas semanas.

Neste ano também comandou o Atlético-PI no Estadual. O auge do jovem treinador de 45 anos foi quando conquistou o título da Série D em 2019.

Jerson Testoni chegou ao Maranhão para substituir Marcinho Guerreiro - Foto: Iury Oliveira/MAC

Outros nomes monitorados pelo Santa são os de Márcio Fernandes, bicampeão da Série C com o Vila Nova e que comandou o Amazonas neste ano, além de Rafael Lacerda, jovem treinador que está sem clube desde que saiu do Atlético-GO em março.



Enquanto não acerta com o novo treinador, o Santa se reapresenta nesta terça-feira (05) sob o comando do novo auxiliar da casa Wilton Bezerra, que chegou para substituir Fábio Cortez na função. O próximo compromisso do Tricolor será na segunda-feira (11), diante da Inter de Limeira, fora de casa.

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