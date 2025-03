A- A+

Sport Novo uniforme do Sport tem imagens vazadas na internet; veja Após usar o primeiro escudo do clube na camisa utilizada até o momento, novo manto terá o emblema atual

O novo uniforme titular do Sport, fornecido pela Umbro, teve imagens vazadas nesta quinta-feira (20).

Depois de resgatar o primeiro escudo da história do clube na camisa rubro-negra atual, o novo manto do clube retorna com o atual emblema. Diferente da camisa que vem sendo utilizada, as faixas nas cores vermelho e preto estão mais largas.

Entre outros detalhes na camisa, o padrão a ser lançado traz os anos de 1905 e 2025 embaixo do escudo. Na parte inferior frontal, um emblema com a idade do clube também se faz presente. Neste ano, o Sport completa 120 anos de fundação.

Nova camisa do Sport. Foto: Reprodução

